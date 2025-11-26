Maharashtra Road Accident Viral Video: महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन शहर से एक भयावह हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि एक मिनी बस का बैलेंस बिगड़ गया. जिसके चलते वह सीधे सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. यह घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

खड़े-खड़े आ गई मौत

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है. इसी दौरान मिनी बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सड़क के डिवाइडर से बुरी तरह टकरा जाती है. वीडियो में देख सकते हैं कि टक्कर लगने की वजह से डिवाइडर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन शहर से एक खतरनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मिनी बस का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो व्यक्ति की जान बाल-बाल बच गई. pic.twitter.com/gQOkTpRxy3 — Shelja Pandey (@Sheljapandey21) November 26, 2025

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि हादसे के दौरान डिवाइडर के पास दो लोगों खड़े नजर आए, जिसके चलते वह भी बस की चपेट में आ गए. टक्कर के कारण बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. सीसीटीवी फुटेज में हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी जा सकती है.

हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो व्यक्ति की जान बाल-बाल बच गई. हादसे के बाद मौके पर लोगों की जबरदस्त भीड़ लग जाती है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के बड़े ही चौंका देने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं. लोगों ने मिनी बस ड्राइवर के लापरवाही पर सवाल खड़े किए तो वहीं कुछ लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे की सूचना पुलिस को दी गई या नहीं.