Video: टाइल्स से लदे ट्रक की तबाही, डंपर को मारी जोरदार टक्कर, पुणे का सीसीटीवी फुटेज वायरल

Road Accident Viral Video: महाराष्ट्र के पुणे के कात्रज चौक के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, यहां फ्लोर टाइल्स से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और उसने नवले ब्रिज के नीचे तीन वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए. ये हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी गई है.

सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए

बता दें कि ये घटना मंगलवार सुबह की है. ट्रक ड्राइवर की पहचान तौफीक इसरार अहमद नाम के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, फ्लोर टाइल्स से लदे ट्रक का अचानक बैलेंस बिगड़ गया और वह नवले ब्रिज के नीचे जा पहुंचा.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

यहां पर अन्य तीन वाहनों को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में दो ड्राइवर को मामूली चोटें भी आई है. मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है. लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सिंहगढ़ रोड पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया

पुलिस ने क्रेन से वाहनों को हटाया और ट्रक ड्राइवर तौफीक इसरार अहमद को हिरासत में ले लिया. ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है. सोशल मीडिया पर हादसे की खबर और वीडियो वायरल हो रहे है और लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है. लोगों ने ट्रक ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल उठाए है. इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मुद्दों को उजागर किया है.