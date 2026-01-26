हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र: भाषण में मंत्री ने नहीं लिया बाबा साहेब का नाम तो भड़कीं पुलिसकर्मी, 'सस्पेंड...'

महाराष्ट्र: भाषण में मंत्री ने नहीं लिया बाबा साहेब का नाम तो भड़कीं पुलिसकर्मी, 'सस्पेंड...'

Republic Day 2026: महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि मैं बीच-बीच में बाबासाहेब का नाम आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बाबासाहेब का नाम भाषण में नहीं आया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Jan 2026 05:13 PM (IST)
देशभर में रविवार (26 जनवरी) को 77वां गणतंत्र दिवस बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही मंत्रियों, गार्जियन मिनिस्टर और जनप्रतिनिधियों ने अलग-अलग जगहों पर झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया. लेकिन, नाशिक में इस जश्न के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला जहां, मंत्री गिरीश महाजन के भाषण के दौरान अचानक हंगामा हो गया.

दरअसल, नाशिक में आयोजित रिपब्लिक डे प्रोग्राम में जब मिनिस्टर गिरीश महाजन स्पीच दे रहे थे, तो एक महिला पुलिसकर्मी ने उनसे जोर से पूछकर सीधे सवाल किया, उन पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का नाम न लेने का आरोप लगाया. इस घटना से कुछ देर के लिए वेन्यू पर टेंशन वाला माहौल बन गया.

गिरीश महाजन से सवाल करने वाली महिला पुलिसकर्मी का नाम माधवी जाधव है और वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती हैं. जैसे ही उन्होंने उससे सवाल किया, वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

'बाबासाहेब का नाम नहीं लेना बड़ी गलती'

मौके पर हुए विवाद के बाद अपनी बात सफाई देते हुए माधवी जाधव ने कहा, "गार्डियन मिनिस्टर ने अपने भाषण में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का नाम नहीं लिया. जिस व्यक्ति ने संविधान दिया और लोकतंत्र बनाया, उसका नाम न लेना बहुत बड़ी गलती है. मुझे सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी."

'उन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए'

उन्होंने आगे कहा, "मैं मीडिया से कोई डील नहीं करती. अगर वे मुझसे रेत के ट्रक भी उतरवाएं या मिट्टी खोदने का काम भी दें, तो मैं करूंगी. लेकिन मैं बाबासाहेब की पहचान नहीं मिटने दूंगी. उन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए ."

टरिपब्लिक डे के फाउंडर का नाम भाषण में क्यों नहीं'

माधवी जाधव ने आगे कहा, "मैं बीच-बीच में बाबासाहेब का नाम आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बाबासाहेब का नाम भाषण में नहीं आया. जो लोग डेमोक्रेसी और संविधान के लिए जिम्मेदार नहीं थे, उनके नाम बार-बार लिए गए तो फिर संविधान और रिपब्लिक डे के असली फाउंडर का नाम भाषण में क्यों नहीं है?"

Published at : 26 Jan 2026 05:12 PM (IST)
Republic Day Gantantra Diwas India Republic Day MAHARASHTRA NEWS Republic Day 2026 NASHIK NEWS
