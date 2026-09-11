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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: BJP का संगठन मिशन तेज, कार्यकर्ताओं से मिले रविंद्र चव्हाण

महाराष्ट्र: BJP का संगठन मिशन तेज, कार्यकर्ताओं से मिले रविंद्र चव्हाण

महाराष्ट्र BJP ने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी तेज की. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 11 Sep 2026 01:47 PM (IST)
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महाराष्ट्र में बीजेपी ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है. पुणे में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब अलग-अलग जिलों में कार्यकारिणी बैठकों का दौर शुरू हो गया है. इसी कड़ी में बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का एक दिवसीय दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दोनों जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन के कामकाज की समीक्षा की और आने वाले दिनों की रणनीति पर चर्चा की.

रविंद्र चव्हाण के दौरे के दौरान सावंतवाड़ी में बीजेपी सिंधुदुर्ग जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई. वहीं रत्नागिरी में उत्तर और दक्षिण रत्नागिरी जिला कार्यकारिणी की अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में संगठन की मौजूदा स्थिति, आगामी कार्यक्रमों और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

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चव्हाण ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब संगठन को सिर्फ जिला या विधानसभा स्तर तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि गांव-गांव और बूथ तक मजबूत टीम तैयार करनी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम बनाने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को तन, मन और धन से समर्पित होकर काम करना होगा. खासतौर पर बूथ स्तर पर मजबूत नींव तैयार करने पर उन्होंने जोर दिया.

सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर

बैठकों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई. चव्हाण ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए.

उन्होंने कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के संपर्क में रहने और केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. उनका जोर इस बात पर रहा कि पार्टी और सरकार के बीच जनता से जुड़ने का काम कार्यकर्ताओं के जरिए लगातार चलता रहना चाहिए.

SIR और सेवा संकल्प अभियान पर भी मंथन

कार्यकारिणी बैठकों में SIR, सेवा संकल्प अभियान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग समेत कई संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई. कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और वैचारिक मजबूती को लेकर भी योजना बनाई गई.

बीजेपी की कोशिश है कि आने वाले संगठनात्मक कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को ज्यादा सक्रिय किया जाए और पार्टी का नेटवर्क बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए.

बीजेपी भवन को लेकर भी चव्हाण ने लिया जायजा

दौरे के दौरान रविंद्र चव्हाण ने कणकवली और रत्नागिरी में निर्माणाधीन भाजपा भवन का भी निरीक्षण किया. इन जिला कार्यालयों का निर्माण पार्टी के संगठन विस्तार की योजना के तहत किया जा रहा है.

चव्हाण ने कहा कि बीजेपी भवन केवल पार्टी का कार्यालय नहीं होना चाहिए. ये जनता की समस्याओं को उठाने का मंच और कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा केंद्र बनने चाहिए. उन्होंने इन कार्यालयों को राष्ट्रसेवा और संगठन निर्माण से जोड़ने पर जोर दिया.

प्रदेशाध्यक्ष ने रत्नागिरी उत्तर जिलाध्यक्ष सतीशराव मोरे और दक्षिण जिलाध्यक्ष प्रशांत यादव के जनसंपर्क कार्यालयों में भी मुलाकात की. इस दौरान स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पार्टी के कामकाज को लेकर बातचीत हुई.

उत्तर रत्नागिरी में अलग-अलग राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा. पार्टी इसे क्षेत्र में अपने संगठन के विस्तार के तौर पर देख रही है. दौरे में मंत्री नितेश राणे, विधायक योगेश सागर, विधायक निरंजन डावखरे, विधायक प्रमोद जठार समेत कई वरिष्ठ नेता और जिला पदाधिकारी मौजूद रहे.

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कुल मिलाकर रविंद्र चव्हाण का रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग दौरा भाजपा के संगठनात्मक विस्तार की तैयारियों के लिहाज से अहम रहा. बैठकों में बूथ मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने पर खास जोर रहा. पार्टी ने एक बार फिर ‘शत-प्रतिशत भाजपा’ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 11 Sep 2026 01:47 PM (IST)
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