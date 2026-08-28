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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रGen Z से कनेक्ट! हजारों बहनों ने BJP नेता रवींद्र चव्हाण को बांधी राखी

Gen Z से कनेक्ट! हजारों बहनों ने BJP नेता रवींद्र चव्हाण को बांधी राखी

रक्षाबंधन के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहा कि कई बहनें उम्र में छोटी हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं. उनकी यात्रा में अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव योगदान देंगे.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 28 Aug 2026 10:14 PM (IST)
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महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रवींद्र चव्हाण ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर कल्याण-डोंबिवली की हजारों बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया. अलग-अलग कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाओं, स्कूल और कॉलेज की छात्राओं ने शामिल होकर रवींद्र चव्हाण की कलाई पर राखी बांधी. इस मौके पर बीजेपी नेता ने कहा कि राखी के धागे में बहनों का प्रेम, उनकी मुस्कान, आंखों में बसे सपने और अपनत्व की भावना जुड़ी हैं.

डोंबिवलीकर न्यू फोर्स अकादमी में सैन्य और पुलिस भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने भी रक्षाबंधन समारोह में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. डोंबिवली और कल्याण में पूरे दिन रवींद्र चव्हाण के लिए रक्षाबंधन के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए.

महिलाओं ने रवींद्र चव्हाण की कलाई पर बांधी राखी

सुबह स्वतंत्रवीर सावरकर स्थल पर रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि दोपहर में सम्राट चौक स्थित जनसंपर्क कार्यालय में महिलाओं ने रवींद्र चव्हाण की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया. डोंबिवली स्थित जनसंपर्क कार्यालय में इस दौरान एक अनोखा पारिवारिक माहौल देखने को मिला. महिलाओं ने रवींद्र चव्हाण को 'जीवाभाव के रविदादा' कहकर उनके प्रति स्नेह और आत्मीयता व्यक्त की.


Gen Z से कनेक्ट! हजारों बहनों ने BJP नेता रवींद्र चव्हाण को बांधी राखी

'राखी के धागे में बहनों के प्रेम और अपनत्व की भावना जुड़ी'

इस मौके पर रवींद्र चव्हाण ने कहा, ''राखी के धागे में बहनों का निश्छल प्रेम, उनकी मुस्कान, आंखों में बसे सपने और अपनत्व की भावना जुड़ी है. डोंबिवली की कई छोटी बहनों ने प्रेमपूर्वक उनकी कलाई पर राखी बांधी और इन भावुक क्षणों ने रक्षाबंधन के रिश्ते की वास्तविक समृद्धि का अनुभव कराया.''

कई बहनें उम्र में छोटी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े- रवींद्र चव्हाण

रवींद्र चव्हाण ने आगे कहा कि कई बहनें उम्र में छोटी हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं. वे अपने सपनों को उड़ान दे सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें, इसके लिए उनकी यात्रा में अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव योगदान देते रहना उनका संकल्प है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 28 Aug 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
Ravindra Chavan MAHARASHTRA NEWS
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