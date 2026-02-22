रत्नागिरी में बेमौसम बारिश से आई आफत, आम के बागवानों की बढ़ी चिंता

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अचानक हुई बेमौसम भारी बारिश ने आम के बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. कोंकण क्षेत्र में यह बारिश ऐसे वक्त आई जब आम की फसल में फल लगने का सिलसिला शुरू ही हुआ था. इस बारिश ने न सिर्फ आम की फसल को नुकसान पहुंचाया, बल्कि खेतों में खड़ी अन्य फसलें भी इसकी चपेट में आ गई हैं.

रत्नागिरी महाराष्ट्र का वह क्षेत्र है जहां से प्रसिद्ध अल्फोंसो यानी हापुस आम की पैदावार सबसे अधिक होती है और इनकी मांग भी देशभर में बनी रहती है. जलवायु परिवर्तन और इस अप्रत्याशित बारिश के कारण इस साल आम की फसल को 80 से 90 प्रतिशत तक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. तेज हवाओं और बारिश से आम के फूल यानी बौर झड़ गए और छोटे फल भी गिर गए, जिससे बाग मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

परागण भी हुआ प्रभावित

फूल आने के दौरान अत्यधिक बारिश से मधुमक्खियों की गतिविधि रुक जाती है, जिससे परागण नहीं हो पाता और फल कम लगते हैं. बारिश के बाद बढ़ी नमी के कारण फल बेधक कीट और फफूंद जनित रोगों का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे आम की गुणवत्ता और आकार दोनों प्रभावित हो रहे हैं.

बाजार में बढ़ सकते हैं हापुस के दाम

आम की पैदावार में भारी कमी आने से रत्नागिरी के मशहूर हापुस आम बाजार की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे. इसके चलते आने वाले दिनों में बाजारों में हापुस आम के दामों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

इस बेमौसम बारिश का असर केवल आम की फसल तक सीमित नहीं रहा. खेतों में खड़ी अन्य तैयार फसलें भी इस बारिश की चपेट में आई हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा.