अयोध्या राम मंदिर कथित चंदा चोरी के मामले की जांच जारी है. यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में इस पर राजनीति भी खूब हो रही है. विपक्ष लगातार हमलावर है तो वहीं एनडीए के नेता इस मसले पर सरकार के बचाव में जुटे हैं. इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे का एनडीए या बीजेपी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. राम मंदिर के भ्रष्टाचार का चुनाव से कोई संबंध नहीं है.

यूपी में NDA को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता- अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, ''मुझे लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर BJP या NDA को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है. करीब पांच साल पहले 2022 के चुनाव में भी बीजेपी और एनडीए को बहुत अच्छी सीटें मिलीं थीं. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने. लोकसभा चुनाव में नुकसान जरूर हुआ था लेकिन अभी मुझे लगता है कि ऐसा नुकसान नहीं होगा.''

Varanasi, Uttar Pradesh: Union Minister Ramdas Athawale says, "I believe the Ram Mandir issue will not affect the BJP or the NDA's chances of remaining in power. Even in the 2022 Assembly elections, the BJP and the NDA secured a strong mandate, and Yogi Adityanath became Chief… pic.twitter.com/IY0gbbabnv — IANS (@ians_india) June 28, 2026

राम मंदिर मामले से चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा- अठावले

उन्होंने आगे कहा, ''राम मंदिर के भ्रष्टाचार का चुनाव से कोई संबंध नहीं है. इस मुद्दे को छिपाने या किसी को संरक्षण देने का सरकार का मकसद नहीं है. जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. इसलिए इलेक्शन में इस मुद्दे से हमें कोई नुकसान नहीं होगा.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की शिकायत पर गुरुवार (25 जून) को अयोध्या कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी. मामले में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, ट्रस्ट के कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडेय, रामाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं.

यह मामला तब दर्ज किया गया, जब तीन सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कई स्तरों पर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है. मामले में गिरफ्तारी के बाद 8 आरोपियों को शुक्रवार (26 जून) को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. वे 29 जून तक जेल में रहेंगे. सोमवार को उन्हें दोबारा स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा.

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