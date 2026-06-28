हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराम मंदिर मामले का यूपी चुनाव पर होगा असर? रामदास अठावले का बड़ा दावा, 'BJP को सत्ता में आने से...'

राम मंदिर मामले का यूपी चुनाव पर होगा असर? रामदास अठावले का बड़ा दावा, 'BJP को सत्ता में आने से...'

Ram Mandir Donation Row: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अयोध्या राम मंदिर कथित चंदा घोटाले को लेकर कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. चुनाव में इसका कोई नुकसान नहीं होगा.

Written By : अजीत कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 08:58 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या राम मंदिर कथित चंदा चोरी के मामले की जांच जारी है. यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में इस पर राजनीति भी खूब हो रही है. विपक्ष लगातार हमलावर है तो वहीं एनडीए के नेता इस मसले पर सरकार के बचाव में जुटे हैं. इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे का एनडीए या बीजेपी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. राम मंदिर के भ्रष्टाचार का चुनाव से कोई संबंध नहीं है. 

यूपी में NDA को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता- अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, ''मुझे लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर BJP या NDA को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है. करीब पांच साल पहले 2022 के चुनाव में भी बीजेपी और एनडीए को बहुत अच्छी सीटें मिलीं थीं. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने. लोकसभा चुनाव में नुकसान जरूर हुआ था लेकिन अभी मुझे लगता है कि ऐसा नुकसान नहीं होगा.'' 

राम मंदिर मामले से चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा- अठावले

उन्होंने आगे कहा, ''राम मंदिर के भ्रष्टाचार का चुनाव से कोई संबंध नहीं है. इस मुद्दे को छिपाने या किसी को संरक्षण देने का सरकार का मकसद नहीं है. जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. इसलिए इलेक्शन में इस मुद्दे से हमें कोई नुकसान नहीं होगा.

राम मंदिर मामले में SIT कर रही जांच

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की शिकायत पर गुरुवार (25 जून) को अयोध्या कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी. मामले में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, ट्रस्ट के कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडेय, रामाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं. 

यह मामला तब दर्ज किया गया, जब तीन सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कई स्तरों पर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है. मामले में गिरफ्तारी के बाद 8 आरोपियों को शुक्रवार (26 जून) को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. वे 29 जून तक जेल में रहेंगे. सोमवार को उन्हें दोबारा स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा बयान, '...मुंह पर तमाचा मारा है'

Published at : 28 Jun 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE NDA MAHARASHTRA NEWS Ram Mandir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
राम मंदिर मामले का यूपी चुनाव पर होगा असर? रामदास अठावले का बड़ा दावा, 'BJP को सत्ता में आने से...'
राम मंदिर मामले का यूपी चुनाव पर होगा असर? रामदास अठावले का बड़ा दावा, 'BJP को सत्ता में आने से...'
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
महाराष्ट्र
Ketan Murder Case: सिया गोयल को लोहागढ़ किले में लेकर गई पुलिस, पुतले की मदद से क्राइम सीन रीक्रिएट
केतन मर्डर केस: सिया गोयल को लोहागढ़ किले में लेकर गई पुलिस, पुतले की मदद से क्राइम सीन रीक्रिएट
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे बोले, 'CM फडणवीस को पता है कि चालबाज दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है', कहां था निशाना?
एकनाथ शिंदे बोले, 'CM फडणवीस को पता है कि चालबाज दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है', कहां था निशाना?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Speech in Seychelles National Assembly:सेशेल्स में छाए पीएम मोदी!
Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Huma Qureshi बोलीं- दर्शकों का प्यार सबसे बड़ी जीत, Baby Do Die Do से नई शुरुआत
US Iran War: Hormuz पर ईरान की नई खौफनाक चेतावनी ! | Trump | IRGC | Netanyahu | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
बिहार
अगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी
अगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी
ओटीटी
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
इंडिया
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
जनरल नॉलेज
Japan Earthquake: खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
ट्रैवल
IRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget