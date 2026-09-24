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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रविवाद के बीच CEC ज्ञानेश कुमार पर रामदास अठावले बोले, 'इस संबंध में सरकार...'

विवाद के बीच CEC ज्ञानेश कुमार पर रामदास अठावले बोले, 'इस संबंध में सरकार...'

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि लोकतंत्र में क्या स्टैंड लेना है वो हर किसी को अधिकार है. CEC ज्ञानेश कुमार की क्या गलतियां हैं, क्यों दो चुनाव आयुक्त नाराज हैं, इसकी सरकार जांच करेगी.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Sep 2026 07:05 PM (IST)
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर सियासत चरम पर है. विपक्षी पार्टियां उन्हें हटाने की लगातार मांग कर रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हर किसी को अपनी मांग रखने का अधिकार है. सरकार अब इस बात की जांच करेगी कि ज्ञानेश कुमार की क्या गलतियां हैं, उसमें उनका क्या स्टैंड रहा है? क्यों दो चुनाव आयुक्त नाराज हैं. इसके साथ ही अठावले ने NDA सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए साल 2029 में भी सरकार बनाने का दावा किया.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "लोकतंत्र में क्या स्टैंड लेना है वो हर किसी को अधिकार है. ज्ञानेश कुमार की क्या गलतियां हैं, क्यों दो चुनाव आयुक्त नाराज हैं, इस संबंध में सरकार जांच कर रही है. उसके बाद क्या करना है, पीएम मोदी और केंद्र सरकार निर्णय लेगी. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मांग करने का अधिकार है, वो तो मांग करते रहे हैं, हम सरकार चलाते रहेंगे.''

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कई बार लोगों की मौत के बाद भी लिस्ट में नाम रहता है- अठावले

अठावले ने आगे कहा, "यह मामला वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटाने का नहीं है. हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, लेकिन फर्जी लोगों को वोटिंग नहीं करना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में बने रहते हैं, जबकि जो लोग जिंदा हैं और वोट देने के योग्य हैं, उनके नाम कभी-कभी लिस्ट में नहीं होते हैं. ऐसे में चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि वो वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाएं.'' 

वोट पीएम नरेंद्र मोदी खींचते हैं- अठावले

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार ऐसा होता है कि एक घर में 10 सदस्य हैं और वहां 40-50 लोगों का नाम होता है. इसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए. गलत नामों को लिस्ट से हटाना चाहिए और जो नाम डालना है, उनको वो नाम लिस्ट में डालना चाहिए.  

पिछले 12 सालों में देश का कायाकल्प हुआ- अठावले

केंद्रीय मंत्री ने सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा, ''पिछले 12 सालों में हमने देश का कायाकल्प कर दिया है. रोड, एयरपोर्ट अच्छे बन गए हैं. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है. 18 करोड़ लोगों के बैंक में अकाउंट खुले हैं. 59 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है. शहरों और गांवों में 10 करोड़ लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है. 60 करोड़ लोगों को भारत आयुष्मान योजना का फायदा हुआ है. चार करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान मिला है. इसी तरह से कई काम हुए हैं.'' 

2029 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे- अठावले

अठावले ने आगे कहा कि ये सब बदलाव पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है. हमें पूरा विश्वास है कि हमारी एनडीए की सरकार 2029 में फिर से आएगी. नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और उस मंत्रिमंडल में वो खुद भी रहेंगे.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 24 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
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