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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल गांधी के धरने पर रामदास अठावले बोले, 'इंडिया गठबंधन में...'

राहुल गांधी के धरने पर रामदास अठावले बोले, 'इंडिया गठबंधन में...'

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं, उसमें इस मुद्दे को लेकर मतभेद हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Oct 2026 08:22 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में सियासत तेज है. ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का धरना दिया. इस पर अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बार-बार आंदोलन करना ठीक नहीं है.

अठावले ने कहा, ''मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं, उसमें इस मुद्दे को लेकर मतभेद है. अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं. अरविंद केजरीवाल अलग बोलते हैं. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग बात करते हैं. इंडिया गठबंधन में एकमत नहीं दिखाई दे रहा है. इस मसले पर आंदोलन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ये कितनी भी कोशिश करेंगे तो ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं देंगे. जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है, उनका नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने आदेश दिया है.''

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CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर क्या बोले अठावले?

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि CJP की तरफ से, हमारे अभिजीत दीपके, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और दलित और बौद्ध समाज से आते हैं, उन्होंने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया था, मेरी उन्हें सलाह है कि NEET पेपर लीक मामले पर आपकी पार्टी पहले खड़ी हुई थी. इसलिए, अब ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दोबारा प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. कई और भी विषय हैं, उस पर आपको काम करना चाहिए. राजनीति में आकर ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है."

अभिजीत दीपके अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं- अठावले

उन्होंने आगे कहा, ''जिस प्रकार से उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम का विषय नहीं है. ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए काम किया है. उन्होंने 10 अक्टूबर को जो आंदोलन की घोषणा की है, मुझे लगता है कि आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है. वो कितनी भी कोशिश करेंगे तो ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे.'' 

'दोबारा वोट का अधिकार देने के लिए ज्ञानेश कुमार तैयार'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से कराने के लिए, वोटर लिस्ट को सही करने के लिए और अगर किसी का अधिकार छीना गया होगा तो दोबारा अधिकार देने के लिए ज्ञानेश कुमार तैयार हैं. इस बार कॉकरोच जनता पार्टी कितना भी आंदोलन कर ले लेकिन ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे. सीजेपी को आंदोलन करना ही है तो वो शांति से करें. 

PM मोदी के खिलाफ गलत टिप्पणी न करें- अठावले

केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि अभिजीत दीपके नौजवान हैं, एक्टिव हैं. उनसे मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गलत टिप्पणी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. उन्हें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और पीएम मोदी के बारे में बिल्कुल भी उल्टा-सीधा नहीं बोलना चाहिए, वरना रिपब्लिकन पार्टी सीजेपी के विरोध में आंदोलन कर सकती है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 06 Oct 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
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