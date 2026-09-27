CEC SIR विवाद के बीच CJP पर भड़के अठावले, बोले- 'कॉकरोच नाम नहीं...'

SIR के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान सामने आया है. रामदास अठावले ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर इस्तीफा जनता पार्टी रख लेना चाहिए.

रामदास अठावले ने कहा, "मुझे लगता है कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी तो NEET परीक्षा में हुए पेपर लीक के मामले में स्थापित हुई थी. इस पार्टी की स्थापना इसी मुद्दे को लेकर हुई थी और अपने पहले आंदोलन में पार्टी को बड़ी सफलता भी मिली."

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उन्होंने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने बहुत आग्रह के साथ मांगा था. माननीय मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया. आंदोलन करने वालों पर कोई केस नहीं होना चाहिए, उनकी यह मांग भी मान ली गई और पेपर लीक को लेकर एक बड़ा कानून भी बनाया गया. पेपर लीक के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान करने वाला कानून भी मोदी सरकार ने बनाया है.

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'हर किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो नाम बदल लें'

रामदास अठावले ने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी छात्र-छात्राओं के पेपर लीक के मामले को लेकर स्थापित हुई थी. अभी अगर वे हर एक का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मामला अभिजीत दीपके का भी है. वे हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. वे बौद्ध समुदाय और दलित समुदाय से आते हैं. वे बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया में काम करते थे."

रामदास अठावले ने आगे कहा, "मैंने तो उन्हें कहा था कि अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, तो आपको आरपीआई में आना चाहिए. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी पार्टी चलाऊंगा. तो वे अभी अपनी पार्टी चला रहे हैं. अच्छी बात है, चलाइए. लेकिन अभी अगर हर किसी का इस्तीफा मांगना ही आपकी पार्टी का उद्देश्य है, तो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम बदलकर ‘इस्तीफा जनता पार्टी’ रख देना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम ‘इस्तीफा जनता पार्टी’ होना चाहिए."

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उन्होंने कहा, "इसी तरह की हमारी सोच है. अगर वे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है, मांग करने का भी अधिकार है. लेकिन क्या करना है, इस पर सरकार गंभीरता से सोच रही है."