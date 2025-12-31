हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रामदास अठावले की नाराजगी दूर! एक MLC सीट का BJP ने किया वादा, केंद्रीय मंत्री ने खुद दी जानकारी

BMC Elections 2026: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमलोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 17 सीटों की लिस्ट दी है और साथ ही मांगों का एक पत्र उन्हें सौंपा है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 05:40 PM (IST)
महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर हलचल तेज है. बीएमसी चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने बुधवार (31 दिसंबर) को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि उन्हें 17 सीटों की लिस्ट दी गई है, इसमें से 5-6 सीटें मिलनी चाहिए. सीएम की ओर से उन्हें भरोसा दिया गया है.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज (31 दिसंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नाराजगी थी उसे दूर करने का प्रयास उन्होंने किया है. हमलोगों ने उनको 17 सीटों की लिस्ट दी है. हमने उन्हें बताया कि इसमें से हमें 5-6 सीटें मिलनी चाहिए. सीएम ने हमारे सामने अमित साटम और प्रवीण दरेकर को फोन किया और उन्हें ये स्पष्ट करने के लिए कहा कि कौन सी सीटें दी जा सकती हैं.'' 

हमने मांगों का पत्र सीएम को दिया- रामदास अठावले

अठावले ने बताया, ''सीएम ने अमित साटम और प्रवीण दरेकर को फोन कर 4-6 सीट क्लियर करने के लिए कहा. बाकी की जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़ सकते हैं. ऐसा उन्होंने बताया है. हमने उन्हें बताया कि इलेक्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है. हमने मांगों का एक पत्र उनको दे दिया है. उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया को एक एमएलसी मिलना चाहिए. उन्होंने इसके लिए हामी भरी है. उसके साथ महाराष्ट्र में महामंडल की नियुक्ति होगी उसमें एक-दो चेयरमैन पद मिलना चाहिए. 1-2 वाइस चेयरमैन का पद मिलना चाहिए. 50-60 वार्ड सदस्य मिलना चाहिए.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया- रामदास अठावले

उन्होंने कहा, ''आने वाले जिला परिषद, पंचायत चुनाव में हर जिले में हमें कुछ सीटें मिलनी चाहिए. सीएम ने आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद रिपब्लिकन पार्टी पर पूरा ध्यान रखा जाएगा. एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के साथ हमारी चर्चा कई दिनों तक चली. हमने उनको ये भी बताया है कि एकनाथ शिंदे जी के कोटे से हमें एक सीट मिली है. 2-3 और सीटें एकनाथ शिंदे की तरफ से मिलनी चाहिए. मैं एकनाथ शिंदे से आज या कल में मिलने की कोशिश करूंगा. अगर ऐसे ही आरपीआई को 8-10 सीटें मिलती हैं समस्या का समाधान हो जाएगा.''

इससे पहले केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा था कि बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच हुए सीट बंटवारे के समझौते से उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-अठावले RPI-(A) को बाहर रखा जाना ‘विश्वासघात’ है. बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच 137 और 90 सीट पर समझौता हुआ है. बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं. बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव को लेकर 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

Published at : 31 Dec 2025 05:38 PM (IST)
देवेंद्र फडणवीस RAMDAS ATHAWALE MAHARASHTRA NEWS BMC Elections 2026 Maharashtra Municipal Election
Embed widget