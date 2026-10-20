'नेपाल बांग्लादेश की तरह भारत में...', रिजीम चेंज पर रामदास आठवले का बड़ा बयान

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि भारत में बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका की तरह अचानक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता. देश में राजनीतिक बदलाव तभी होता है, जब किसी पार्टी को चुनाव में जनता का समर्थन और सरकार बनाने के लिए बहुमत मिलता है. आठवले ने कहा कि भारत में डॉ. बीआर अंबेडकर का संविधान है और लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए.

मुंबई में बातचीत के दौरान रामदास आठवले ने मोहन भागवत के नागपुर से दिए गए संबोधन को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि भागवत ने देश के सामने कई अहम विचार रखे हैं. आठवले ने राहुल गांधी पर भी लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

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रामदास आठवले ने कहा कि भारत में केवल विरोध-प्रदर्शन करके किसी सरकार को नहीं पलटा जा सकता. उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉ. बीआर अंबेडकर का संविधान है. बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका की तरह भारत में अचानक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए. गलत मुद्दों पर आंदोलन करने से कुछ हासिल नहीं होगा. आठवले ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, जो ठीक नहीं है.

NEET विवाद और पेपर लीक पर भी बोले

NEET से जुड़े विवाद पर रामदास आठवले ने कहा कि CJP की स्थापना NEET के लिए हुई थी. उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ था, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ. इसके साथ ही पेपर लीक के मामले में कठोर कानून भी बनाया गया था.

संजय राउत के बयान पर किया पलटवार

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के 'एक्स' पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए आठवले ने यूरोप में चल रहे आंदोलनों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वहां सरकार की ओर से सही फैसले नहीं लिए गए, जिसके कारण हिंसक आंदोलन हो रहे हैं.

आठवले ने कहा कि संजय राउत ने कोर्ट जलाए जाने की बात कही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सत्ता से बाहर है, इसलिए भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है.

भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते का किया स्वागत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए व्यापार समझौते को रामदास आठवले ने महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी.

आठवले ने कहा कि न्यूजीलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं. उनके मुताबिक, इस समझौते से दोनों देशों को फायदा होगा. उन्होंने इसका स्वागत करते हुए कहा कि भारत को दूसरे देशों के साथ भी इस तरह के समझौते करने चाहिए.

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दशहरा को बताया ऐतिहासिक और क्रांतिकारी दिन

दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए रामदास आठवले ने कहा कि देशभर में यह त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है. उन्होंने नवरात्रि के दौरान मुंबई, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली समेत कई जगहों पर होने वाले गरबा और डांडिया आयोजनों का भी जिक्र किया.

आठवले ने कहा कि इन आयोजनों में युवा और हर उम्र के लोग शामिल होते हैं और खुशी के साथ त्योहार मनाते हैं. उन्होंने दशहरा को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी दिन बताया.