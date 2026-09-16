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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मराठा कभी भी गणपति...' मनोज जरांगे के मार्च पर BJP ने उठाए सवाल

'मराठा कभी भी गणपति...' मनोज जरांगे के मार्च पर BJP ने उठाए सवाल

बीजेपी विधायक राम कदम ने मनोज जरांगे पाटिल के मुंबई मार्च पर कहा कि आंदोलन का अधिकार सभी को है, लेकिन इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि सरकार 13 में से 12 मांगें मान चुकी है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Sep 2026 11:06 AM (IST)
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मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के मुंबई मार्च को लेकर सियासत तेज है. मुंबई पुलिस ने जरांगे पाटिल के प्रस्तावित आंदोलन को अनुमति नहीं दी है. इसी बीच बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है, लेकिन आंदोलन की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण होती है.

राम कदम ने कहा, "आंदोलन करने का अधिकार सभी को है. जरांगे इसके पूर्व भी आंदोलन कर चुके हैं और आगे भविष्य में भी कर सकते हैं लेकिन आंदोलन की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है. अब देशभर से लालबाग के राजा के दर्शन और सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए लाखों लोग मुंबई आए हैं."

उन्होंने कहा, "क्या मुंबई में मराठा नहीं रहते? क्या ऐसे समय, जब लोग सड़कों पर हैं और आंदोलन होता है, तो यहां रहने वाले लोगों को यातायात की समस्या और उनकी श्रद्धा आहत होने से नुकसान नहीं होगा?"

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'13 में से 12 मांगें सरकार ने मंजूर की हैं'

राम कदम ने कहा, "जब 13 में से 12 मांगें सरकार ने मंजूर कर ली हैं और उन पर कार्यवाही चल रही है, तो केवल एक मांग शेष है, जो न्यायपालिका और संविधान के दायरे में आती है. अगर उस पर हम फैसला कर भी लें और वह न्यायपालिका में टिक नहीं पाया, तो उसका क्या अर्थ होगा? पिछले 50 वर्षों से यह मांग चली आ रही है."

'फडणवीस ने मराठा समाज को आरक्षण दिया'

राम कदम ने कहा, "कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से लेकर शरद पवार जी तक, किसी ने मराठा समाज को आरक्षण का सम्मान नहीं दिया. लेकिन मुझे कहना होगा कि पहली बार ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस जी ने मराठा समाज को आरक्षण दिया."

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राम कदम ने आगे कहा, "जो सरकार दे रही है और वर्तमान में 13 में से 12 मांगें मान चुकी है, उन पर कार्यवाही भी चल रही है और संवाद एवं चर्चा जारी है. उसके बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला मराठा कभी भी गणपति के समय लोगों की श्रद्धा और आस्था को आहत नहीं कर सकता और न ही किसी को क्षति पहुंचा सकता है. मराठा समाज की आड़ में अन्य राजनीतिक दल ओछी राजनीति कर सकते हैं."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 16 Sep 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
BJP MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange
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