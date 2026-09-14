दिशा सालियान केस: BJP का सवाल, 'उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाना चाह रही थी'

सीबीआई ने सोमवार (14 सितंबर) को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में FIR दर्ज कर ली है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता राम कदम ने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब दिशा के पिता खुद ही कह रहे थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं कि तो उसम समय की ठाकरे सरकार ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? क्या वजह थी कि इस पूरे मामले की लीपापोती की गई?

बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, ''6 सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बेबस पिता को अपने बेटी की हत्या के मामले में न्याय मिल पाए, इस उम्मीद के साथ ये एफआईआर हुई है. सवाल ये उठता है कि जब दिशा के पिता खुद ही कह रहे थे कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया और उसका मर्डर हुआ है तो क्या तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार को एक पिता की नहीं सुननी चाहिए थी?

उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाना चाह रही थी- राम कदम

उन्होंने आगे सवाल उठाया कि उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाना चाह रही थी? अगर उनका इसमें कुछ भी हाथ नहीं था. यदि तत्कालीन ठाकरे सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती थी, तो पुलिस से कहती कि अच्छे से जांच करो. पुलिस को क्यों रोका गया? जब उसके पिता खुद कह रहे थे कि जांच सीबीआई को दो. अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? सीबीआई को जांच दे देते.''

कानून सबके लिए समान है- राम कदम

राम कदम ने ये भी कहा कि आखिरकार न्यायपालिका ने ये जांच सीबीआई को दी और मुकदमा दर्ज हुआ. उन्होंने कहा, ''अब मुकदमा दर्ज हुआ है. इसमें नेता अभिनेता, कुछ अफसर के नाम आए हैं. कानून सबके लिए समान है. कानून यह नहीं देखता कि आप कौन हो और किस पद पर बैठे हो.

'मुकदमा दर्ज होने के बाद सारी बातें सामने आए'

उन्होंने आगे कहा, ''देश एक सवाल पूछना चाहता है कि उस समय बार बार दिशा के पिता ने बोलने के बाद भी उद्धव ठाकरे की तत्कालीन सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुन रही थी? कान में रुई डाली थी या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे. अब मुकदमा दर्ज होने के बाद ये सारी बातें सामने आए. दिशा के पिता, देश और दिशा को चाहने वाले लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं.''

मुंबई में जून 2020 में हुई थी दिशा सालियान की मौत

बता दें कि दिशा सालियान की मौत मुंबई में जून 2020 में हुई थी. उनकी मौत के कुछ ही दिनों बाद एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी. दोनों मामलों के समय को लेकर लंबे वक्त से कई तरह के सवाल और चर्चाएं होती रहीं हैं. FIR दर्ज होने से दो दिन पहले दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया था.

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