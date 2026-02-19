हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राज्यसभा चुनाव 2026: महाराष्ट्र से किस पार्टी को कितनी सीटों पर मिलेगी जीत? पढ़ें पूरा गणित

Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होंगे. यहां किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 37 वोट चाहिए. 16 मार्च को वोटिंग होगी.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 19 Feb 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इन 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा. खाली हो रही सीटों में से 12 एनडीए के पास हैं, जबकि 25 सीटें विपक्षी दलों के पास हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 सीटों पर चुनाव होगा. इसके बाद तमिलनाडु में 6, पश्चिम बंगाल और बिहार में 5-5 सीटों का क्रम आता है.

महाराष्ट्र से जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, उनमें शरद पवार, रामदास आठवले, फौजिया खान, रजनी पाटिल, प्रियंका चतुर्वेदी, धैर्यशील पाटिल और भागवत कराड शामिल हैं. 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी.

महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटें: जीत का गणित क्या?

विधानसभा में कुल विधायक: 286

(दो सीटें – अजित पवार और शिवाजी कर्डिले के निधन से रिक्त)

कोटा निकालने का फार्मूला

  • कुल विधायक (286) ÷ (रिक्त सीटें 7 + 1) + 1
  • 286 ÷ 8 = 35.75
  • 35.75 + 1 = 36.75
  • अर्थात किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 37 वोट चाहिए.

किस दल के पास कितनी ताकत?

  • बीजेपी – 132 में से 1 कम होकर 131
  • शिवसेना (शिंदे गुट) – 57
  • एनसीपी (अजित पवार गुट) – 41 में से 1 कम होकर 40
  • कांग्रेस – 16
  • एनसीपी (शरद पवार गुट) – 10
  • शिवसेना (ठाकरे गुट) – 20
  • समाजवादी पार्टी – 2
  • जनसुराज्य शक्ति – 2
  • राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी – 1
  • राष्ट्रीय समाज पक्ष – 1
  • AIMIM – 1
  • CPI (M) – 1
  • PWP – 1
  • राजर्षि शाहू विकास आघाड़ी – 1
  • निर्दलीय – 2
  • महायुति का कुल ताकत: 234
  • महाविकास आघाड़ी (MVA): 49
  • अन्य: 3

कौन कितने सांसद जिता सकता है?

बीजेपी

131 + 1 निर्दलीय समर्थन = 132 विधायक

132 ÷ 37 = 3.56

यानी बीजेपी के कम से कम 3 और संभवतः 4 सांसद जीत सकते हैं.

शिवसेना (शिंदे गुट)

57 + 1 निर्दलीय = 58

58 ÷ 37 = 1.56

शिंदे गुट का 1 सांसद निश्चित, 20 वोट अतिरिक्त.

राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट)

40 विधायक

40 ÷ 37 = 1.08

अजित पवार गुट का 1 सांसद पक्का, 3 वोट अतिरिक्त.

महाविकास आघाड़ी (MVA) का गणित

कांग्रेस (16) + राष्ट्रवादी शरद पवार गुट (10) + शिवसेना ठाकरे गुट (20) = 46

छोटे सहयोगी दल (सपा 2 + माकपा 1) = 3

कुल = 49 विधायक

49 ÷ 37 = 1.32

अर्थात MVA का 1 सांसद निश्चित.

अंतिम अनुमान

महायुति कितनी सीटें जीत सकती?

  • बीजेपी – 3
  • शिवसेना (शिंदे गुट) – 1
  • एनसीपी (अजित पवार गुट) – 1
  • अतिरिक्त वोटों से 1 और
  • कुल मिलाकर महायुति के 6 सांसद आराम से जीत सकते हैं, जबकि MVA का 1 सांसद जीत सकता है.

राज्यसभा की सीटें राज्यों को कैसे मिलती हैं?

राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है. इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, जबकि 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं. राज्यों को सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है. उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उसे सबसे अधिक 31 सीटें मिली हैं.

राज्यसभा सदस्य कैसे चुने जाते हैं?

राज्यसभा चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लागू होता है. विधायक प्राथमिकता क्रम (1, 2, 3, 4…) से वोट देते हैं. यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा से अधिक वोट पाता है या कोई उम्मीदवार जीत की स्थिति में नहीं होता, तो वोट ट्रांसफर किए जाते हैं.

महाराष्ट्र से सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य

  • शरद पवार
  • रामदास आठवले
  • फौजिया खान
  • रजनी पाटिल
  • प्रियंका चतुर्वेदी
  • धैर्यशील पाटिल
  • भागवत कराड

राज्यसभा को लेकर चुनाव कार्यक्रम

  • 5 मार्च – नामांकन की अंतिम तारीख
  • 6 मार्च – नामांकन की जांच
  • 9 मार्च – नाम वापस लेने की अंतिम तारीख
  • 16 मार्च – सुबह 9 से शाम 4 बजे मतदान, शाम 5 बजे से मतगणना

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Published at : 19 Feb 2026 06:52 PM (IST)
