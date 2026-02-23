महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पलट सकता है खेल! बिहार, हिमाचल, हरियाणा में बाजी मारेगा विपक्ष?

महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनावों का ऐलान हो गया है. 16 मार्च को मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे. इन पांच राज्यों की 17 सीटों में फिलहाल 9 सीटें एनडीए के पास हैं, जबकि 8 सीटें विपक्ष के खाते में हैं. ऐसे में एक ओर भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी संख्या बढ़ाने का अवसर है, तो दूसरी ओर सहयोगी दलों के बीच तालमेल और सीट बंटवारा बड़ा राजनीतिक परीक्षण साबित हो सकता है.

सबसे पहले बिहार की बात करें तो यहां से पांच सीटें खाली हो रही हैं. जीत के लिए 205 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए. एनडीए के पास बहुमत का गणित मजबूत है, लेकिन महागठबंधन के 35 विधायक, AIMIM के 5 और बसपा के 1 विधायक अगर एकजुट होते हैं तो विपक्ष एक सीट निकालने की स्थिति में आ सकता है.

हालांकि यह भी चर्चा है कि एनडीए विपक्षी खेमे में सेंधमारी की कोशिश कर सकता है. सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में संभावित फॉर्मूले के तहत दो सीटें BJP, दो जदयू और एक सहयोगी दल को दी जा सकती हैं. सहयोगी दलों में एलजेपी दावेदारी में आगे मानी जा रही है, जबकि हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी दावेदार हैं. ऐसे में असली चुनौती विपक्ष से ज्यादा एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर है.

महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल में क्या है हाल?

महाराष्ट्र में सात सीटें खाली हो रही हैं. 288 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए 37 वोट जरूरी हैं. महायुति के पास 235 विधायक हैं, जिससे वह छह सीटें आराम से जीत सकती है. लेकिन शिवसेना (शिंदे गुट) दो सीटों की मांग कर रही है, जबकि BJP तीन सीटें और एक सीट आरपीआई को देने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है.

हरियाणा में दो सीटों पर चुनाव होना है और मौजूदा समीकरण के अनुसार एक सीट BJP और एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है. छत्तीसगढ़ में भी दो सीटें खाली हो रही हैं, जहां इस बार एक-एक सीट दोनों पक्षों के खाते में जाने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश की एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है.

हालिया समीकरणों के लिहाज से छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को नुकसान होगा वहीं हिमाचल और हरियाणा में उसे एक सीट का लाभ हो सकता है.