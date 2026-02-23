हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रRajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पलट सकता है खेल! बिहार, हिमाचल, हरियाणा में बाजी मारेगा विपक्ष?

Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पलट सकता है खेल! बिहार, हिमाचल, हरियाणा में बाजी मारेगा विपक्ष?

बिहार, हिमाचल ,महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 17 सीटों के हालिया समीकरण इस ओर संकेत कर रहे हैं कि कुछ सीटों पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है वहीं बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 23 Feb 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनावों का ऐलान हो गया है. 16 मार्च को मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे. इन पांच राज्यों की 17 सीटों में फिलहाल 9 सीटें एनडीए के पास हैं, जबकि 8 सीटें विपक्ष के खाते में हैं. ऐसे में एक ओर भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी संख्या बढ़ाने का अवसर है, तो दूसरी ओर सहयोगी दलों के बीच तालमेल और सीट बंटवारा बड़ा राजनीतिक परीक्षण साबित हो सकता है.

सबसे पहले बिहार की बात करें तो यहां से पांच सीटें खाली हो रही हैं. जीत के लिए 205 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए. एनडीए के पास बहुमत का गणित मजबूत है, लेकिन महागठबंधन के 35 विधायक, AIMIM के 5 और बसपा के 1 विधायक अगर एकजुट होते हैं तो विपक्ष एक सीट निकालने की स्थिति में आ सकता है.

हालांकि यह भी चर्चा है कि एनडीए विपक्षी खेमे में सेंधमारी की कोशिश कर सकता है. सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में संभावित फॉर्मूले के तहत दो सीटें BJP, दो जदयू और एक सहयोगी दल को दी जा सकती हैं. सहयोगी दलों में एलजेपी दावेदारी में आगे मानी जा रही है, जबकि हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी दावेदार हैं. ऐसे में असली चुनौती विपक्ष से ज्यादा एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर है.

महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल में क्या है हाल?

महाराष्ट्र में सात सीटें खाली हो रही हैं. 288 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए 37 वोट जरूरी हैं. महायुति के पास 235 विधायक हैं, जिससे वह छह सीटें आराम से जीत सकती है. लेकिन शिवसेना (शिंदे गुट) दो सीटों की मांग कर रही है, जबकि BJP तीन सीटें और एक सीट आरपीआई को देने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है.

हरियाणा में दो सीटों पर चुनाव होना है और मौजूदा समीकरण के अनुसार एक सीट BJP और एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है. छत्तीसगढ़ में भी दो सीटें खाली हो रही हैं, जहां इस बार एक-एक सीट दोनों पक्षों के खाते में जाने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश की एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है.

हालिया समीकरणों के लिहाज से छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को नुकसान होगा वहीं हिमाचल और हरियाणा में उसे एक सीट का लाभ हो सकता है. 

और पढ़ें

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 23 Feb 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Haryana News Maharashtra News Himachal Pradesh News Chhattisgarh News BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पलट सकता है खेल! बिहार, हिमाचल, हरियाणा में बाजी मारेगा विपक्ष?
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पलट सकता है खेल! बिहार, हिमाचल, हरियाणा में बाजी मारेगा विपक्ष?
महाराष्ट्र
Maharashtra: लव अफेयर से नाराज शख्स ने युवक के पिता को मारी गोली, हालत नाजुक, आरोपी फरार
Maharashtra: लव अफेयर से नाराज शख्स ने युवक के पिता को मारी गोली, हालत नाजुक, आरोपी फरार
महाराष्ट्र
'कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा...' अजित पवार को याद कर विधानसभा में भावुक हुए सीएम फणडवीस
'कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा...' अजित पवार को याद कर विधानसभा में भावुक हुए सीएम फणडवीस
महाराष्ट्र
पालघर: प्रेमी संग भागी युवती, गुस्से में लड़के के पिता पर ही चला दी गोली, पढ़ें पूरा मामला
पालघर: प्रेमी संग भागी युवती, गुस्से में लड़के के पिता पर ही चला दी गोली, पढ़ें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Trump के 15% Tariffs से Market में हलचल, Gold-Silver बन गए Safe Haven | Paisa Live
Mannat: मन्नत का 'मैगनेट' जैसा खिंचाव, बिना दस्तक दिए पहुँचीं विक्रांत के बेडरूम में
Terror Module: बांग्लादेश से भारत को दहलाने की बड़ी साजिश! कौन है मास्टरमाइंड? |ABPLIVE
Gold Silver Price Crash: Trump का फैसला और सोने-चांदी की कीमतों में उछाल ! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
पंजाब
पंजाब: 2 किलो मूंग दाल-चीनी, 200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों तेल, 40 लाख परिवारों के लिए ऐलान
पंजाब: 2 किलो मूंग दाल-चीनी, 200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों तेल, 40 लाख परिवारों के लिए ऐलान
इंडिया
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
क्रिकेट
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड माहिका के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक पांड्या
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
हेल्थ
Diabetes Myths and Facts: गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Embed widget