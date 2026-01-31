हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजयपुर जिलाध्यक्ष की हार के बाद भावुक हुए पुष्पेंद्र भारद्वाज, सोशल मीडिया पर पोस्ट में छलका दर्द

जयपुर जिलाध्यक्ष की हार के बाद भावुक हुए पुष्पेंद्र भारद्वाज, सोशल मीडिया पर पोस्ट में छलका दर्द

Rajasthan News: राज्य के 50 जिलों में राजसमंद को छोड़कर बाकी सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है. जिसमें काफी समय बाद जयपुर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए सुनील शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया.

By : मुबारिक खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 31 Jan 2026 05:26 PM (IST)
राजस्थान में संगठन सजन अभियान के तहत कांग्रेस ने प्रदेश के 50 जिलों में केवल राजसमंद को छोड़कर शेष सभी 49 जिलों में जिला अध्यक्षों को नियुक्ति दे दी है. जिसमें सबसे अधिक चर्चा जयपुर शहर अध्यक्ष को लेकर रही. काफी समय तक जयपुर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति अटकी रहने के बाद सुनील शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया.

वहीं पुष्पेंद्र भारद्वाज भी जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे, ऐसे में अंदरखाने सुनील शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज दोनों ही जिलाध्यक्ष के लिए जोड़-तोड़ में जुटे थे. हालांकि पार्टी ने अंतिम मुहर सुनील शर्मा के नाम पर लगाई, जिसके बाद पुष्पेंद्र भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो फिलहाल अभी चर्चाओं में है.

सोशल मीडिया पोस्ट कर साझा किया दुख

जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल पुष्पेंद्र भारद्वाज का जिलाध्यक्ष ना बनने का दुख सोशल मीडिया पोस्ट पर छलका. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- मेहनत और संघर्ष में इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूं..! बस किस्मत मेरे साथ नहीं इसलिए हर बार ठुकराया जाता हूं..!! उनकी इस पोस्ट के बाद अब हर तरफ इस पोस्ट की चर्चा हो रही है उनके समर्थक उन्हें कॉमेंट बाक्स में दिलासा और समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज कि इस पोस्ट के बाद उनका दुख सामने आया है और उन्होंने इसमें लिखा है कि 'मेहनत और संघर्ष में बुरा नहीं हूं लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं है'.

लंबे समय से अटकी थी जयपुर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति

जयपुर शहर जिलाध्यक्ष को लेकर जयपुर से दिल्ली तक नेताओं की दौड़ लगी रही और एक-दूसरे को पटखनी देने में सुनील शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज ने आरोप प्रत्यारोप भी लगाए. जिसके चलते लंबे समय तक जयपुर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति अटकी रही. लेकिन अब देखना होगा जिलाध्यक्ष को लेकर शहर में हुई राजनीति के बीच अब नए जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा किस तरह सभी को एक साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाते हैं.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 31 Jan 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
