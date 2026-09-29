SIR विवाद: मोर्चा निकालेंगे ठाकरे ब्रदर्स, MNS चीफ बोले, 'पार्टी का झंडा...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार (29 सितंबर) को कहा कि उनकी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) 4 अक्टूबर को मुंबई में निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा निकालेगी. भायखला से बीएमसी मुख्यालय तक ये मोर्चा निकाला जाएगा. राज ठाकरे ने कहा कि मोर्चा का मकसद मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों को लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ तिरंगे के नीचे सभी राजनीतिक दलों को एकजुट करना है.

अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, ‘‘हम इस मोर्चे के लिए सभी पार्टियों को आमंत्रित करेंगे. सत्तारूढ़ पार्टियों का भी स्वागत है. यह मोर्चा निर्वाचन आयोग के कामकाज के विरोध में निकाला जा रहा है. मोर्चे में किसी भी दल के झंडे की अनुमति नहीं होगी और प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर चलेंगे.''

विपक्षी दल लगातार मांग रहे CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कई विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की आलोचना और उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं. यह मामला तब सामने आया जब अंग्रेजी दैनिक ‘इंडियन एकसप्रेस’ में खबर आई कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 मौकों पर फैसलों और आदेशों पर आपत्तियां दर्ज की थीं. उनका कहना था कि इनमें से कुछ फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे.

कांग्रेस के प्रदर्शनों पर क्या बोले राज ठाकरे?

निर्वाचन आयोग ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि तीन सदस्यीय आयोग ने मतदाता सूची के एसआईआर से संबंधित फैसले समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए थे. एसआईआर विवाद के बीच सोमवार को विपक्षी दल कांग्रेस ने सीईसी कुमार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किए और उनके पुतले जलाए. पार्टी ने कहा कि जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता उनके खिलाफ विरोध और तेज होता जाएगा. कांग्रेस के प्रदर्शनों पर राज ठाकरे ने साफ किया कि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि यह मुद्दा देश में लोकतंत्र की रक्षा से जुड़ा है.

‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक को लेकर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा?

‘इंडिया’ गठबंधन की गुरुवार (01 अक्टूबर) को होने वाली बैठक के बारे में पूछे जाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर चर्चा होगी और उसी के अनुसार कोई फैसला लिया जाएगा.‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की ओर से 2 अक्टूबर को बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर राज ने उद्धव की ओर इशारा करते हुए उनसे बोलने को कहा. इसके बाद उद्धव ने कहा कि सीजेपी के प्रदर्शन को शिवसेना (UBT) का पूरा समर्थन मिलेगा.

केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी ज्ञानेश कुमार को 31 जनवरी 2024 को सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था. उन्होंने पिछले साल 19 फरवरी को देश के 26वें सीईसी के रूप में कार्यभार संभाला था.

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