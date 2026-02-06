मुंबई मेयर चुनाव: राज ठाकरे ने शिवसेना UBT के सामने रख दी नई डिमांड, क्या फैसला लेंगे उद्धव?

मुंबई महानगरपालिका में अगला मेयर कौन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. इस बार बीएमसी चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बहुमत हासिल है. इसी बीच महानगरपालिका में स्वीकृत नगरसेवकों को लेकर MNS ने नई मांग रखी है. MNS की मांग है कि मुंबई महानगरपालिका में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कोटे से एक स्वीकृत नगरसेवक पद MNS को दिया जाए.

BMC में स्वीकृत नगरसेवक पद का गणित

आंकड़ों के अनुसार, मुंबई महानगरपालिका में किसी भी पार्टी को एक स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करने के लिए 22.7 नगरसेवकों का संख्याबल आवश्यक होता है. ठाकरे गुट की शिवसेना के पास 65 नगरसेवक हैं. इस आधार पर ठाकरे गुट तीन स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त कर सकता है.

ठाकरे की शिवसेना और MNS ने गठबंधन में लड़ा था चुनाव

महानगरपालिका चुनाव में ठाकरे की शिवसेना और MNS ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था. इस दौरान ठाकरे गुट ने 163 सीटों पर, जबकि MNS ने केवल 53 सीटों पर चुनाव लड़ा. MNS ने अपनी मजबूत मानी जाने वाली कुछ सीटें भी ठाकरे गुट को दी थीं और कम सीटों पर चुनाव लड़ते हुए गठबंधन को मजबूती प्रदान की थी.

MNS ने क्यों जताई उम्मीद?

ठाकरे गुट के 65 नगरसेवकों के निर्वाचित होने में MNS का बड़ा योगदान रहा है. राज ठाकरे और अमित ठाकरे ने भी कई जगहों पर ठाकरे गुट के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था. इसी कारण MNS ने उम्मीद जताई है कि स्वीकृत नगरसेवक की तीन सीटों में से एक सीट MNS को दी जाए, ठीक वैसे ही जैसे सीटों के बंटवारे के समय MNS ने उदारता दिखाई थी.

यशवंत किल्लेदार ने क्या कहा?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुटनेता और नगरसेवक यशवंत किल्लेदार ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुंबई महानगरपालिका में स्वीकृत नगरसेवकों की संख्या 10 है और यह संख्या संख्याबल के आधार पर तय होती है. भाजपा और शिंदे गुट को मिलकर 6 स्वीकृत नगरसेवक मिलेंगे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) को 3 स्वीकृत नगरसेवक मिलेंगे, जबकि कांग्रेस को 1 स्वीकृत नगरसेवक मिलेगा.

उन्होंने आगे कहा कि एमआईएम और MNS के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं होने के कारण सीधे स्वीकृत नगरसेवक मिलने का सवाल नहीं है. लेकिन उद्धव ठाकरे के पक्ष को मिलने वाले तीन स्वीकृत नगरसेवकों में से एक पद MNS को मिलना चाहिए, ऐसी भावना पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की है.

मुंबई महानगरपालिका में पार्टीवार संख्याबल