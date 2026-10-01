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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के रायगड में समुद्र में डूबने से 8 छात्रों की मौत, पिकनिक पर गए थे

महाराष्ट्र के रायगड में समुद्र में डूबने से 8 छात्रों की मौत, पिकनिक पर गए थे

रायगड जिले के दिवेआगर समुद्र तट पर ये बड़ा हादसा हुआ. कड़ी मशक्कत के बाद समुद्र से सभी आठ छात्रों के शव बाहर निकाल लिए गए.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 01 Oct 2026 07:45 PM (IST)
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महाराष्ट्र के रायगड जिले में गुरुवार (1 अक्टूबर) को बड़ा हादसा हो गया. पिकनिक पर गए 8 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई. ये हादसा दिवेआगर समुद्र तट हुआ.  जानकारी के मुताबिक, पुणे जिले के आलंदी से एक निजी क्लास की पिकनिक दिवेआगर आई थी. समुद्र के पानी की गहराई और लहरों का अंदाजा नहीं होने के कारण यह दर्दनाक हादसा होने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है.

दिवेआगर रायगड के श्रीवर्धन तालुका का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. हादसे की जानकारी मिलते ही तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया. महाकाली वॉटर स्पोर्ट्स के कर्मचारियों के साथ स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने भी बचाव कार्य में मदद की. कड़ी मशक्कत के बाद समुद्र से सभी आठ लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए.

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घटना के बाद मचा हड़कंप

सभी शवों को आगे की कार्रवाई के लिए बोर्ली पंचतन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां आवश्यक औपचारिकताएं और आगे की कार्रवाई जारी है. यह पिकनिक पुणे के आलंदी से दिवेआगर आई थी. हादसे की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. दर्दनाक घटना से इलाके में शोक और हड़कंप का माहौल है.

मंत्री नितेश राणे ने जताया शोक

महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता ने इस घटना पर शोक जताया. उन्होंने कहा, "रायगड जिले के दिवेआगर में पिकनिक के लिए गए आलंदी के 8 छात्रों की समुद्र में डूबकर हुई दुखद मृत्यु की घटना अत्यंत दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली है. इस दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी छात्रों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उनके परिजनों पर जो दुख टूटा है, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है. इस दुखद घड़ी में मैं उनके परिजनों के साथ हूं. उनके परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति मिले और दिवंगत छात्रों की आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है!"

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 01 Oct 2026 07:22 PM (IST)
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