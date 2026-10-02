महाराष्ट्र: 8 छात्रों के डूबने के बाद आलंदी की कोचिंग सील, अवैध संचालन का आरोप

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक समुद्र तट पर कोचिंग संस्थान के आठ छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी. इस बीच पुणे जिले में आलंदी नगर परिषद ने अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिना संचालित किए जा रहे एक निजी कोचिंग संस्थान के परिसर को शुक्रवार (2 अक्टूबर) को सील कर दिया.

पुलिस के अनुसार, 11वीं और 12वीं कक्षा के ये छात्र पुणे जिले के आलंदी स्थित निजी कोचिंग संस्थान ‘विनर्स एकेडमी’ के एक समूह का हिस्सा थे. 8 लोगों का यह ग्रुप गुरुवार (1 अक्टूबर) को रायगढ़ के लोकप्रिय बीच दिवेआगर में पिकनिक के लिए गया था. अधिकारियों के अनुसार, सभी छात्र 16 वर्ष के थे.

गहराई में जाने से डूब गए थे छात्र

अधिकारियों ने बताया कि वे समुद्र में चले गए थे और पानी की गहराई व तेज धार का सही अनुमान नहीं पाने के कारण बह गए. अधिकारियों ने बताया कि घटना के एक दिन बाद आलंदी नगर परिषद ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि 'विनर्स एकेडमी कोचिंग क्लासेस' व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित करने के लिए नगर निकाय से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र/लाइसेंस प्राप्त किए बिना परिसर में संचालित हो रहा था.

आदेश में कहा गया, 'रिकॉर्ड के सत्यापन से पता चलता है कि विनर्स एकेडमी के माध्यम से कारोबार शुरू करने के लिए नगर परिषद से कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठान आवश्यक अनुमति के बिना संचालित किया जा रहा है. इसलिए महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुए 'विनर्स एकेडमी' के नाम से संचालित उक्त संपत्ति को तत्काल सील किया जाए.'

नगर परिषद ने अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश

नगर परिषद ने अधिकारियों को 'पंचनामा' करने, तस्वीरें लेने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. रायगढ़ पुलिस के अनुसार, 'विनर्स एकेडमी' के 48 लोगों का एक समूह (जिसमें 25 लड़के, 17 लड़कियां और छह शिक्षक शामिल थे) दिवेआगर समुद्र तट पर पिकनिक के लिए गया था.

दोपहर करीब तीन बजे कुछ छात्र समुद्र में चले गए और पानी की गहराई तथा तेज धार का अनुमान नहीं लगा सके. पुलिस ने बताया कि शिक्षकों द्वारा शोर मचाए जाने के बाद स्थानीय जल क्रीड़ा क्लब के कर्मचारियों और मछुआरों ने बचाव अभियान शुरू किया. शाम करीब पांच बजे तक सभी आठ छात्रों के शव बरामद कर लिए गए.

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान राजवीर वाहिले, सोहम भंडवलकर, कौस्तुभ दौंड, यश वानखेड़े, कैवल्य वासनकर, तन्मय वाहिले, सुमित अहिरे और प्रणव बंसोडे के रूप में हुई है. शुक्रवार सुबह उनके शव आलंदी शहर लाए गए.

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