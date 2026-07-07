पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए कथित तौर पर फंडिंग और जासूसी नेटवर्क संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार रफीक चांद शेख की छह दिन की पुलिस रिमांड पूरी हो गई. इसके बाद आज (07 जुलाई) उसे जयपुर की सीजेएम कोर्ट-1 में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

रिमांड के दौरान सीआईडी इंटेलिजेंस की पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी पाकिस्तान और दुबई के हवाला कारोबारियों के संपर्क में था और करोड़ों रुपये के लेन-देन के जरिए संदिग्ध नेटवर्क को फंडिंग करता था.

4 सालों से ISI हैंडलर्स के संपर्क में थे रफीक चांद

सीआईडी के मुताबिक रफीक चांद पिछले करीब चार वर्षों से पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था. आरोप है कि वह भारत में सक्रिय संदिग्ध नेटवर्क तक पाकिस्तान की ओर से धन पहुंचाने और जासूसी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद जुटाने का काम करता था. जांच में यह भी सामने आया है कि वह पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर्स के लिए प्रमुख फंडिंग सोर्स के रूप में काम कर रहा था और उसके दुबई के हवाला कारोबारियों से भी मजबूत संबंध थे.

सीआईडी इंटेलिजेंस ने औरंगाबाद से किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि सीआईडी इंटेलिजेंस ने रफीक चांद को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया था. पुलिस रिमांड के दौरान उससे आईएसआई से कनेक्शन, हवाला नेटवर्क, बैंक खातों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन को लेकर गहन पूछताछ की गई. उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिले डाटा की जांच में कई अकाउंट से उसके बैंक खाते में रकम आने के सुराग मिले हैं, जिनका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.

करोड़ों रुपये की फंडिंग किए जाने के मिले संकेत

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सिंह सत्यवान ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. उसके जरिए करोड़ों रुपये की फंडिंग किए जाने के संकेत मिले हैं और कुछ डिजिटल डाटा का परीक्षण अभी जारी है. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस मामले में बड़े हवाला कारोबारियों समेत कई अन्य लोगों की भूमिका सामने आ सकती है. फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का नाम जांच में सामने नहीं आया है, लेकिन नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच तेज कर दी गई है.

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