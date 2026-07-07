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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रJaipur News: ISI फंडिंग के आरोपी रफीक चांद को भेजा गया जेल, पाकिस्तान-दुबई के हवाला कारोबारियों से जुड़े तार

Jaipur News: ISI फंडिंग के आरोपी रफीक चांद को भेजा गया जेल, पाकिस्तान-दुबई के हवाला कारोबारियों से जुड़े तार

Jaipur News In Hindi: जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी रफीक चांद शेख पाकिस्तान और दुबई के हवाला कारोबारियों के संपर्क में था और करोड़ों रुपये के लेन-देन के जरिए संदिग्ध नेटवर्क को फंडिंग करता था.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Jul 2026 07:42 PM (IST)
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पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए कथित तौर पर फंडिंग और जासूसी नेटवर्क संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार रफीक चांद शेख की छह दिन की पुलिस रिमांड पूरी हो गई. इसके बाद आज (07 जुलाई) उसे जयपुर की सीजेएम कोर्ट-1 में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. 

रिमांड के दौरान सीआईडी इंटेलिजेंस की पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी पाकिस्तान और दुबई के हवाला कारोबारियों के संपर्क में था और करोड़ों रुपये के लेन-देन के जरिए संदिग्ध नेटवर्क को फंडिंग करता था.

4 सालों से ISI हैंडलर्स के संपर्क में थे रफीक चांद

सीआईडी के मुताबिक रफीक चांद पिछले करीब चार वर्षों से पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था. आरोप है कि वह भारत में सक्रिय संदिग्ध नेटवर्क तक पाकिस्तान की ओर से धन पहुंचाने और जासूसी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद जुटाने का काम करता था. जांच में यह भी सामने आया है कि वह पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर्स के लिए प्रमुख फंडिंग सोर्स के रूप में काम कर रहा था और उसके दुबई के हवाला कारोबारियों से भी मजबूत संबंध थे.

सीआईडी इंटेलिजेंस ने औरंगाबाद से किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि सीआईडी इंटेलिजेंस ने रफीक चांद को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया था. पुलिस रिमांड के दौरान उससे आईएसआई से कनेक्शन, हवाला नेटवर्क, बैंक खातों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन को लेकर गहन पूछताछ की गई. उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिले डाटा की जांच में कई अकाउंट से उसके बैंक खाते में रकम आने के सुराग मिले हैं, जिनका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.

करोड़ों रुपये की फंडिंग किए जाने के मिले संकेत

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सिंह सत्यवान ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. उसके जरिए करोड़ों रुपये की फंडिंग किए जाने के संकेत मिले हैं और कुछ डिजिटल डाटा का परीक्षण अभी जारी है. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस मामले में बड़े हवाला कारोबारियों समेत कई अन्य लोगों की भूमिका सामने आ सकती है. फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का नाम जांच में सामने नहीं आया है, लेकिन नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच तेज कर दी गई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Jul 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
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