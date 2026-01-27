पुणे में मां बनी हत्यारिन, 11 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, बेटी भी गंभीर रूप से घायल

महाराष्ट्र स्थित पुणे के वाघोली इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां महिला ने अपने ही दोनों बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया. महिला ने अपने 11 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. जबकि 13 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल है. घटना खुशकिस्मती से यह रही कि बच्ची बाल-बाल बच गई है. फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना वाघोली के बैफ रोड इलाके में हुई.

जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान घर से चीख-पुकार की आवाज आने लगी. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, इधर सूचना सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. मौके पर पहुंची वाघोली पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया.

महिला ने 11 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला का नाम सोनी संतोष जयाभाई है. वह मूल रूप से कंधार, जिला नांदेड़ की रहने वाली है और फिलहाल वाघोली में रहती थी. महिला ने अपने बेटे साईराज संतोष जयाभाई (11) पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी धनश्री संतोष जयाभाई (13) गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना की प्रारंभिक जांच में जुटी पुलिस

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला ने यह कदम क्यों उठाया. प्रारंभिक जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या यह घटना पारिवारिक झगड़े के कारण हुई है या महिला मानसिक तनाव में थी. इस घटना को लेकर अभी कोई भी वजह सामने नहीं है.

वाघोली पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही सभी तथ्यों का खुलासा कर लिया जाएगा. इस भयावह घटना ने इलाके में खौफ और चिंता का माहौल बना दिया है.

