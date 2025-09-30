नहीं थम रहा डॉग्स का आतंक! पुणे में आवारा कुत्तों ने किया बच्ची पर हमला, मां ने आकर बचाई जान

महाराष्ट्र में आवारा कुत्तों के द्वारा हमले का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पुणे के खेड़ तालुका के पापलवाड़ी में एक बच्ची पर उसके घर के आंगन में आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया.

इस पूरी घटना का भयावह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है. बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई, लेकिन माता-पिता की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया. इस घटना के बाद गांव आवारा कुत्तों के नाम पर दहशत का माहौल है. लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर काफी चिंतित हैं.

कैसे हुई घटना?

वायरल वीडियो में देखा गया की बच्ची अपने घर जाते समय खाने का थैला लेकर जा रही थी. तभी अचानक कुछ आवारा कुत्ते पहले तो बच्ची की ओर दौड़ते हैं और फिर कुत्तों का पूरा झुंड बच्ची पर टूट पड़ता है. बच्ची की चीख सुनकर उसके माता-पिता तुरंत मौके पर पहुंचते हैं. उन्होंने सावधानी से कुत्तों को डांट कर हटाया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके चलते गंभीर चोटों से बचाया जा सका, लेकिन बच्ची की जोर जोर से रोने की आवाज वीडियो में साफ सुनाई दे रही है.

नागरिकों की चिंता और प्रतिक्रिया

गांव में आवारा कुत्तों के लगातार हमलों के कारण नागरिक भय में हैं. कई लोग अपने बच्चों को बाहर अकेले नहीं भेज पा रहे हैं. स्थानीय लोग कुत्तों पर नियंत्रण और सुरक्षा उपायों की तत्काल माँग कर रहे हैं। इस मामले में प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

प्रशासन और समाधान की जरूरत

स्थानीय अधिकारियों से अनुरोध किया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के लिए उचित नियंत्रण और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. कुछ नागरिकों ने सुझाव दिया है कि गांव में कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए त्वरित टीकाकरण और सुरक्षित स्थल बनाए जाएं. यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.