पुणे के आईटी हब हिंजवड़ी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी पूरी रात प्रेमिका के शव के पास बैठा रहा. इसके बाद सुबह करीब 6:30 बजे उसने खुद पुलिस को फोन कर एंबुलेंस भेजने की मांग की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

मृतका की पहचान कोमल दहाले के रूप में हुई है. वह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के वर्धा जिले की रहने वाली थी. वहीं, आरोपी की पहचान शुभम कालबांडे के रूप में हुई है, जो पूर्वी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले का रहने वाला है.

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होटल में डिनर के बाद पीजी लौटे थे दोनों

पुलिस के मुताबिक, कोमल और शुभम पिछले कुछ समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे. पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था. रविवार रात भी दोनों साथ में डिनर करने के लिए एक होटल गए थे. खाना खाने के बाद दोनों हिंजवड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के सखारे वस्ती स्थित पीजी लौट आए, जहां कोमल रहती थी.

बताया जा रहा है कि रात करीब 12:30 बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. यह विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया और रात करीब 3 बजे हिंसक हो गया. आरोप है कि गुस्से में आकर शुभम ने कोमल को कई बार मुक्के मारे और बुरी तरह पीटा. इस हमले में कोमल की मौत हो गई.

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सुबह खुद पुलिस को दी घटना की जानकारी

हत्या के बाद आरोपी रातभर कोमल के शव के पास बैठा रहा. सुबह करीब 6:30 बजे उसने खुद पुलिस को फोन किया और एंबुलेंस भेजने को कहा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान सामने आया कि कोमल की हत्या शुभम ने ही की है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.