हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे के शनिवार वाडा में नमाज पढ़ने पर बवाल, BJP और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद 3 महिलाओं पर केस

पुणे के शनिवार वाडा में नमाज पढ़ने पर बवाल, BJP और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद 3 महिलाओं पर केस

Maharastra News: पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाडा किले में तीन मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाडा किले में तीन मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वायरल वीडियो में महिलाएं शनिवार वाडा की ऊपरी मंज़िल पर चटाई बिछाकर नमाज अदा करती दिख रही हैं. यह वीडियो सामने आने के बाद न सिर्फ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई.

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के संरक्षण में आने वाले शनिवार वाडा परिसर में धार्मिक गतिविधि करने को लेकर पुणे पुलिस ने तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एफआईआर Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Rules, 1959 के तहत दर्ज की गई है, क्योंकि यह संरक्षित धरोहर स्थल है, जहाँ किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होती.

गोमूत्र से 'शुद्धिकरण', प्रदर्शन और तनाव

वीडियो सामने आने के बाद BJP सांसद मेधा कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर इसकी निंदा की और इसे “ऐतिहासिक धरोहर का अपमान” बताया. इसके बाद उन्होंने सकल हिंदू समाज और पतित पावन संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार वाडा में विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने उस स्थान पर गौमूत्र और गोबर छिड़ककर शुद्धिकरण किया और “शनिवार वाडा हमारा है”, “पेशवाओं का गौरव कायम रहेगा” जैसे नारे लगाए. पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और धक्का-मुक्की को देखते हुए मौके पर हल्का बल प्रयोग किया. इस झड़प में कई लोग मामूली रूप से घायल हुए. बाद में वाशी विभाग के डीसीपी कृष्णकेश रावले ने बताया कि आगे की कार्रवाई एएसआई से चर्चा के बाद की जाएगी.

इस पूरे विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति को भी गर्मा दिया है. अजित पवार गुट की एनसीपी ने बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी पर धार्मिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. एनसीपी नेता रूपाली थोम्बरे ने कहा कि “शनिवार वाडा में दशकों पुरानी कब्र मौजूद है, नमाज पढ़ना अपराध नहीं. बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी ध्रुवीकरण के लिए उछाल रही है.” वहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी इस घटना को “सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश” बताया.

महारास्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि वो स्वागत करते है हिन्दू विंग के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने नमाज पढ़ने के बाद शनिवार वाडा का गौमूत्र से शुद्धिकरण किया.

शनिवार वाडा का ऐतिहासिक महत्व

शनिवार वाडा पुणे की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है. इसका निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने वर्ष 1732 में करवाया था. यह कभी हिंदवी स्वराज्य और पेशवाओं की सत्ता का केंद्र हुआ करता था. इसीलिए, स्थानीय संगठनों का कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एएसआई से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.  

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 10:26 AM (IST)
Tags :
Maharastra News Namaz Controversy PUNE NEWS Saniwar Wada
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-US Relations: 'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
ओटीटी
Vash Level 2 OTT release: हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Relations: 'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
ओटीटी
Vash Level 2 OTT release: हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
ट्रेंडिंग
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
हेल्थ
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
जनरल नॉलेज
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget