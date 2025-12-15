सड़क पर दो मिनट की बहस और चली गई आंखों की रोशनी! पुणे का यह मामला कर देगा हैरान

पुणे के कात्रज–देहू रोड बायपास पर 6 दिसंबर को हुई एक मामूली सड़क घटना हिंसक हमले में बदल गई. इस मामले में एक 28 वर्षीय मुंबई निवासी HR प्रोफेशनल पूजा गुप्ता की आंख गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब वह अपने मंगेतर के साथ पुणावले से मुंबई लौट रही थीं. ट्रैफिक जाम में फंसी कार पर कथित तौर पर तीन युवकों ने पथराव कर शीशे तोड़े, जिससे कांच का टुकड़ा पूजा की आंख में घुस गया.

क्या है पूरा मामला?

घटना का विवरण FIR में दर्ज जानकारी के अनुसार सामने आया है. पूजा गुप्ता चेंबूर की रहने वाली हैं और एक निजी कंपनी में HR प्रोफेशनल के तौर पर कार्यरत हैं. वह अपने मंगेतर के साथ गायकवाडनगर, पुणावले में उनके माता-पिता से मिलने के बाद कार से मुंबई लौट रही थीं. ओवरटेक करते समय कार का टायर कथित तौर पर एक दोपहिया सवार के पैर पर चढ़ गया.

हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इसी बात पर दोनों पक्षों में बहस हो गई. आरोप है कि दोपहिया सवार तीनों युवक गाली-गलौज करने लगे और उनमें से एक ने कार के विंडस्क्रीन पर पत्थर फेंक दिया, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया.

अब भी नहीं आई आंखों की रोशनी

डरे हुए दंपती ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पुणावले अंडरपास के पास भारी ट्रैफिक जाम में उनकी कार धीमी हो गई. इसी का फायदा उठाकर आरोपी युवक दोबारा कार तक पहुंचे और साइड व रियर विंडस्क्रीन को तोड़ दिया. इस दौरान टूटे हुए कांच का एक नुकीला टुकड़ा पूजा गुप्ता की बाईं आंख में जा घुसा, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई.

उन्हें तुरंत चिंचवड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इमरजेंसी कॉर्नियोस्क्लेरल रिपेयर सर्जरी की. डॉक्टरों ने आंख की रोशनी बचाने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उनकी दृष्टि वापस नहीं आई है.

कई धाराओं में मामला दर्ज

पूजा गुप्ता के मुताबिक डॉक्टरों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि एक से अधिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है. आंख के अंदर खून जमा होने के कारण यह तय नहीं है कि उनकी रोशनी पूरी तरह लौट पाएगी या नहीं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 126(2), 125, 125(a), 324(4) और 352 के तहत FIR दर्ज की है. हालांकि तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद नोटिस देकर छोड़ दिया गया.

पूजा ने पुलिस से हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उनका कहना है कि इतने गंभीर हमले के बावजूद आरोपियों को छोड़ देना गलत संदेश देता है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी सड़क पर कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत न करे.