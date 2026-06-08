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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPune Crime News: पुणे में साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा! आईटी प्रोफेशनल से 4.43 करोड़ की ठगी

Pune Crime News: पुणे में साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा! आईटी प्रोफेशनल से 4.43 करोड़ की ठगी

Pune Cyber Fraud: पुणे में एक आईटी पेशेवर से सोशल मीडिया के जरिए फर्जी शेयर ट्रेडिंग स्कीम में जोड़कर अंतरराष्ट्रीय बैंक के नाम पर चलाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से 4.43 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 03:36 PM (IST)
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Maharashtra Fake Share Trading Scam: महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है, जहां एक आईटी पेशेवर से फर्जी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 4.43 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई. यह मामला पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ इलाके का है, जहां साइबर पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीड़ित को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से साइबर चोरों के संपर्क में आया था. उस पोस्ट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया था, जो एक नामी अंतरराष्ट्रीय बैंक (International Bank) के नाम पर चलाया जा रहा था, ताकि किसी को कोई संदेह न हो. धीरे-धीरे उसे फर्जी निवेश टिप्स और मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसे में लिया गया.

कैसे फंसाया गया पीड़ित को

इस ग्रुप में “मैरा” नाम की एक महिला मुख्य एडमिन (Group Admin) थी. महिला खुद को एक बड़ी निवेश विशेषज्ञ बताकर लोगों को शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देती थी. रोजाना ऑनलाइन सेशन और फर्जी रिटर्न के स्क्रीनशॉट शेयर कर निवेशकों का भरोसा जीता जा रहा था.

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इसके बाद पीड़ित को एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप (Fake Trading App) डाउनलोड कराकर उसमें निवेश करने को कहा गया. ऐप में लगातार बढ़ता मुनाफा दिखाया जाता रहा, जिससे पीड़ित को भरोसा हो गया.

4.43 करोड़ रुपये का नुकसान

इस लालच और भरोसे में आकर पीड़ित ने करीब दो हफ्तों में अलग-अलग बैंक खातों में कुल 4.43 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. कुछ दिनों बाद जब पीड़ित पेशेवर ने इस ऐप से अपने पैसे और कमाए गए मुनाफे को निकालने की कोशिश की तो उसे तकनीकी दिक्कतें आने लगीं और और अधिक पैसे की मांग की जाने लगी. इसी दौरान उसे शक हुआ और जांच करने पर पता चला कि पूरा नेटवर्क और ट्रेडिंग ऐप फर्जी था.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच 

इसके बाद पीड़ित ने पिंपरी-चिंचवड़ साइबर पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों को ऐसे फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप्स से सावधान रहने की अपील की है.

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Published at : 08 Jun 2026 03:36 PM (IST)
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