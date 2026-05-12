Pune News: बाल विवाह पर बड़ा खुलासा, 22 साल के युवक ने की नाबालिग लड़की से शादी, 15 साल थी उम्र

पुणे में साल 2026 में भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा देखने मिल रही है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है. बालेवाड़ी इलाके से सामने आई एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जहां एक नाबालिग लड़की की शादी कराई गई. सबसे हैरानी की बात यह रही कि लड़की के नाबालिग होने की जानकारी दूल्हे और दोनों परिवारों को पहले से थी, इसके बावजूद शादी की सभी रस्में पूरी कराई गईं. इस मामले में बानेर पुलिस ने दूल्हे और लड़की के रिश्तेदारों समेत कुल 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. जानकारी के मुताबिक, लड़की की उम्र करीब 15 साल बताई गई है.

22 साल के दूल्हे ने नबालिक लड़की से की शादी

पुलिस के अनुसार यह शादी रविवार दोपहर करीब 1 बजे बालेवाड़ी इलाके में संपन्न हुई. दूल्हा, जिसकी उम्र 22 साल है और उसके परिवार के सदस्य इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि लड़की बालिग नहीं है. इसके बावजूद कानून का उल्लंघन करते हुए विवाह कराया गया. इतना ही नहीं, रिश्तेदारों ने भी इस मामले की जानकारी पुलिस या प्रशासन को नहीं दी. मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने दूल्हे, उसके माता-पिता और लड़की के परिजनों सहित लगभग 35 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. यह मामला ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006’ की धारा 9, 10 और 11 के तहत दर्ज किया गया है.

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गरीबी के चलते अपनी नाबालिग बेटियों की कर रहे शादी

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में अब भी बाल विवाह जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. कई मामलों में माता-पिता सामाजिक दबाव, गरीबी या लालच में आकर अपनी नाबालिग बेटियों की शादी उम्रदराज लोगों से करवा देते हैं. कई बार ऐसे गिरोहों का भी खुलासा हुआ है, जो गरीब परिवारों की बच्चियों को निशाना बनाकर इस तरह के अवैध विवाह करवाने में शामिल रहते हैं.

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