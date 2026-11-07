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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!

पहले कत्ल, फिर पैर काटे... लाश ठिकाने लगाने के लिए रोज थोड़े-थोड़े अंग फेंकने की थी योजना!

पिंपरी-चिंचवड़ के पिंपल गुरव इलाके में सड़क किनारे कचरे में फेंके गए एक बैग में एक दो कटे हुए पैर मिलने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 07 Nov 2026 11:36 AM (IST)
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महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने सड़क किनारे बोरे में युवक के कटे पैर मिलने के मामले खुलासा कर दिया है. पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि मृतक आरोपी का दोस्त का था. मृतक की लाश भी आरोपी के घर से बरामद हुई है. पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

दरअसल, पिंपरी-चिंचवड़ के पिंपल गुरव इलाके में सड़क किनारे कचरे में फेंके गए एक बैग में एक दो कटे हुए पैर मिलने की घटना सामने आई थी. इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को जब मिली, तब पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू करते आरोपी तक जा पहुंची. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान अनिल खाड़े के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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दोस्त ने की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया है कि, जांच में पता चला है कि अनिल खाड़े की हत्या उसके ही दोस्त ने की थी. दिलचस्प बात यह है कि बैग में सिम कार्ड कवर होने की वजह से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई. सांगवी पुलिस ने आरोपी विष्णु कुंभार को सिर्फ 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

बताया गया है कि कल (6 नवंबर 2026) सुबह करीब 11 बजे जब कृष्ण लोट और ओमकार काले कचरा इकट्ठा करने आए, तो उन्होंने बैग पर खून के धब्बे देखे. शुरू में शक हुआ कि ये कुत्ते के पैर हैं, लेकिन जैसे ही बैग खोला गया, पता चला कि ये इंसान के पैर थे. ये पैर घुटने से अलग हो गए हैं.

मामले में क्या बोले अधिकारी?

घटना का खुलासा करते हुए सांगवी पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कोली ने बताया है कि, पिंपरी-चिंचवड़ के पिंपल गुरव में कचरे के बैग में एक आदमी के दो पैर मिलने की घटना की सामने आई थी. मृतक की लाश आरोपी के घर में मिली है. आरोपी विष्णु कुंभार को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 11:36 AM (IST)
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