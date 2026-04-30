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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPune News: मेहंदी कार्यक्रम में डांस के बीच बवाल, फायरिंग की धमकी देकर युवकों को पीटा, 5 लाख की चेन भी लूटी

Pune News: मेहंदी कार्यक्रम में डांस के बीच बवाल, फायरिंग की धमकी देकर युवकों को पीटा, 5 लाख की चेन भी लूटी

Pune News In Hindi: संगमवाड़ी इलाके में शादी के मेहंदी कार्यक्रम के दौरान नाचते वक्त कुछ दोस्तों का दो युवकों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई की. फिर कोयता दिखाकर 5 लाख का सूना भी लूट लिया.

By : सूरज ओझा | Updated at : 30 Apr 2026 11:10 AM (IST)
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पुणे के संगमवाड़ी इलाके में एक शादी के मेहंदी कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ. नाच-गाने के बीच कुछ लोगों ने दो युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी और कोयते का डर दिखाकर करीब 5 लाख रुपये की सोने की चेन लूट ली.

जगह कम होने के कारण संगमवाड़ी में हो रही थी मेहंदी

इस मामले में नंदू अर्जुन काची ने लक्ष्मीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संतोष काची (45), यश काची (20, दोनों निवासी ममतानगर, सांगवी), दत्ता रघुनाथ चव्हाण (37, निवासी वारजे), सुशील सूर्यकांत सर्वगौड (43, निवासी पाटिल एस्टेट, संगमवाड़ी) और यश दीपक सावंत (23, निवासी जुनी सांगवी) को गिरफ्तार किया है.

यह घटना 27 अप्रैल की रात करीब 10 बजे संगमवाड़ी में हुई. वहीं शिकायतकर्ता नंदू काची पान की दुकान चलाते हैं. उनके रिश्तेदार के यहां मंगलवार (28 अप्रैल) पेठ में शादी थी, लेकिन जगह कम होने के कारण मेहंदी का कार्यक्रम संगमवाड़ी स्थित सुनीता रामचंद्र काची के यहां ही रखा गया था.

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'तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझ पर फायरिंग करके मार दूंगा.'

मेहंदी समारोह में नंदू काची अपने मित्र गोपीनाथ के साथ पहुंचे थे. कार्यक्रम में साउंड सिस्टम पर सभी लोग डांस कर रहे थे, तभी संतोष काची अपनी कार से वहां आया और कुछ देर डांस करने के बाद बिना किसी कारण नंदू काची से गाली-गलौज करने लगा. इसके बाद उनका शर्ट पकड़कर धक्का-मुक्की की और धमकी दी, 'तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझ पर फायरिंग करके तुझे जान से मार दूंगा.' इसके बाद संतोष काची ने अपने बेटे यश काची समेत अन्य आरोपियों को मौके पर बुलाया. फिर सभी ने मिलकर नंदू काची और उनके दोस्त गोपीनाथ की पिटाई की.

आरोप है कि संतोष काची ने कोयता निकालकर हवा में लहराया, जिससे मौके पर मौजूद लोग डरकर दूर हट गए. इसी दौरान उसने कोयते का भय दिखाकर नंदू काची के गले से करीब 5 लाख रुपये कीमत की 5 तोले सोने की चेन जबरन छीन ली. अब मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Apr 2026 11:10 AM (IST)
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