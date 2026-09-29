पुणे: BOI की बिल्डिंग में भीषण आग, AC- कंप्यूटर समेत ये सामान जलकर राख

महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार सुबह बैंक ऑफ इंडिया की इमारत की छठी मंजिल पर भीषण आग लग गई. लक्ष्मी रोड स्थित शगुन चौक के पास बैंक के कार्यालय में सुबह आग लगने की सूचना मिली. घटना की जानकारी मिलते ही पुणे अग्निशमन दल की सात दमकल गाड़ियां और तीन पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे.

दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है.

AC में लगी थी आग

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आग छठी मंजिल पर स्थित एक कार्यालय के एयर कंडीशनर में लगी थी. देखते ही देखते आग ने कार्यालय के अन्य हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग बुझाने के लिए शुरुआत में सुरक्षा गार्ड ने अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई.

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दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग छठी मंजिल पर करीब 80×80 फीट के हॉल में लगी थी. इस हॉल में लकड़ी के पार्टिशन के जरिए चार कार्यालय बनाए गए थे. वहां बैटरी बैकअप रूम भी मौजूद था.

ये सामान जलकर राख

आग की वजह से कंप्यूटर, टेबल, कुर्सियां, एसी, बिजली के तार, बैटरियां, प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन समेत कार्यालय का काफी सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए इमारत को तुरंत खाली करा लिया गया. आसपास की इमारतों में आग फैलने से रोकने के लिए दमकलकर्मियों ने विशेष सावधानी बरती. आग बुझाने के बाद एहतियातन कूलिंग ऑपरेशन भी चलाया गया.

दमकल विभाग के अनुसार, इमारत में स्थायी अग्निशमन प्रणाली नहीं थी. हालांकि, वहां अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म और आग का पता लगाने वाली प्रणाली मौजूद थी. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. घटना के बाद संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.