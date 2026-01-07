मुंबई के माटुंगा इलाके में खुद को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का अधिकारी बताकर काले कागज और केमिकल से असली नोट बनाने का नाटकीय प्रदर्शन दिखाते हुए पुणे के एक व्यापारी से लाखों रुपये ठगने का गंभीर मामला सामने आया है. आरोपियों ने नकली नोट बनाने का डेमो देने के साथ-साथ बैंक में नोट जमा कराकर उनकी असलियत साबित करने का नाटक किया, जिससे पीड़ित का भरोसा जीतकर उससे बड़ी रकम ऐंठ ली गई. पीड़ित की शिकायत पर माटुंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

माटुंगा पुलिस के अनुसार, पीड़ित अक्षय गजानन खाडे (32) पुणे के हडपसर इलाके के निवासी हैं और शेयर मार्केट में निवेश से जुड़े कार्य करते हैं. अक्षय बचपन से दिव्यांग हैं. आरोप है कि आरोपियों ने उनकी स्थिति और भरोसे का फायदा उठाते हुए योजनाबद्ध तरीके से ठगी को अंजाम दिया.

आरबीआई अधिकारी बनकर किया संपर्क

पुलिस जांच में सामने आया है कि वर्ष 2017 में अक्षय की पहचान अरविंद बबन लांबे से हुई थी. नवंबर 2024 में अरविंद ने फेसबुक के माध्यम से दोबारा संपर्क किया और खुद को आरबीआई में कार्यरत बताते हुए एक गोपनीय ऑफर का हवाला देकर उन्हें दादर बुलाया. 27 नवंबर 2024 को दादर पूर्व स्थित एक होटल में अरविंद लांबे, विकास शिंदे और एक अज्ञात व्यक्ति ने काले कागज को केमिकल में डालकर 500 रुपये के नोट बनाने का प्रदर्शन किया.

पीड़ित को संदेह होने पर आरोपियों ने दादर पश्चिम स्थित एक बैंक में वही नोट जमा कराकर उनके असली होने का भरोसा दिलाया. इसके बाद नोट बनाने की सामग्री देने के नाम पर पहले 1.50 लाख रुपये नकद लिए गए. आगे 15 लाख रुपये देने पर 47 लाख रुपये बनाने का लालच दिया गया. इस झांसे में आकर पीड़ित ने दोस्तों से उधार लेकर 10 लाख रुपये नकद दादर स्टेशन पर दिए, जबकि शेष 3.15 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए.

रकम लौटाने का दिया था आश्वासन

रकम मिलने के बाद आरोपी पीड़ित के फोन कॉल्स से बचने लगे. मई 2025 में एक आरोपी ने खुद को बैंक से जुड़े मामले में फंसा होने का हवाला देकर पीड़ित से और 4 लाख रुपये मांगने की कोशिश की. इस बार पीड़ित ने सतर्कता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी. नालासोपारा में पुलिस की मौजूदगी में पूछताछ के दौरान आरोपी अरविंद लांबे ने ठगी करने की बात स्वीकार की और रकम लौटाने का लिखित आश्वासन भी दिया, लेकिन इसके बावजूद रकम वापस नहीं की गई.

जांच के दौरान पीड़ित का बैंक खाता भी सील कर दिया गया. ठाणे और मुंबई के विभिन्न पुलिस थानों में संबंधित शिकायतें दर्ज होने के बाद अब माटुंगा पुलिस इस ठगी नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को इसी तरह ठगा है. मामले में आगे की जांच जारी है.