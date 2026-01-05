पुणे: सादिक कपूर की आत्महत्या में आया NCP उम्मीदवार फारुख शेख का नाम, सुसाइड नोट में गंभीर आरोप

महाराष्ट्र में पुणे महानगरपालिका चुनाव की सरगर्मियों के बीच हडपसर इलाके से एक परेशान कर देने वाली घटना सामने आई है. अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वार्ड-41 से उम्मीदवार फारुख शेख की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर हडपसर निवासी सादिक उर्फ बाबू कपूर (उम्र 56) ने आत्महत्या कर ली. सादिक कपूर ने शनिवार को कैंप इलाके स्थित अपने कार्यालय में फांसी लगाकर जान दे दी. इस घटना से न सिर्फ हडपसर बल्कि पूरे पुणे शहर में सनसनी फैल गई है.

पुलिस को घटनास्थल से ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे मामला सीधे तौर पर राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आत्महत्या से पहले सादिक उर्फ बाबू कपूर ने अपने हाथ पर कुछ लोगों के नाम लिखे थे. इसके साथ ही मौके से करीब 30 पन्नों की एक सुसाइड नोट भी बरामद हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों और कथित मानसिक प्रताड़ना का विस्तार से उल्लेख किया है.

सुसाइड नोट में जमीन विवाद का जिक्र

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुसाइड नोट में हडपसर के सैयद नगर इलाके में स्थित करीब 10 करोड़ रुपये की जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद का जिक्र है. बताया जा रहा है कि इसी जमीन को लेकर सादिक कपूर और एनसीपी (अजित पवार) के उम्मीदवार फारुख शेख के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी. पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस विवाद के चलते सादिक को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था.

सुसाइड नोट में यह भी दावा किया गया है कि फारुख शेख और कुछ पुलिस अधिकारियों के दबाव व प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. एक गंभीर मामले में चुनावी उम्मीदवार का नाम सामने आने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

पुलिस ने शुरू की छानबीन

पुणे की लष्कर पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु की शिकायत दर्ज कर ली है. सुसाइड नोट में जिन-जिन नामों का उल्लेख है, उनकी गहन जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 30 पन्नों की सुसाइड नोट में किए गए हर दावे की बारीकी से जांच कर सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी बताया कि आत्महत्या करने वाले सादिक कपूर का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उस पर मकोका के तहत मामला दर्ज था.



इस घटना ने पुणे की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है. चुनावी मौसम में अजित पवार गुट के उम्मीदवार पर इस तरह के गंभीर आरोप लगने से विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है. हालांकि, अजित पवार गुट की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है