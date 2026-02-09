Pune: पुणे नगर निगम का बड़ा ऑपरेशन! मेयर चयन से पहले बुलडोजर एक्शन, अब कहां हुई कार्रवाई?
Pune News: पुणे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सरकारी जमीनों पर बने अवैध होटल, दफ्तर, दुकान व वेयरहाउस पर बड़ा बुलडोजर ऑपरेशन शुरू किया है. खराडी सहित कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की सख्त कार्रवाई जारी.
पुणे शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा बुलडोजर ऑपरेशन शुरू किया है. मेयर चयन से पहले की गई इस कार्रवाई में होटल, दफ्तर, दुकान और वेयरहाउस जैसे व्यावसायिक ढांचों पर एक्शन जारी है.
यह अभियान सोमवार 9 फरवरी को सुबह से पुणे के विभिन्न इलाकों में शुरू किया गया और सबसे बड़ी कार्रवाई खराडी इलाके में देखने को मिली. म्युनिसिपल प्रशासन और अतिक्रमण विभाग इस ऑपरेशन में सीधे तौर पर शामिल रहे.
खराडी के बोराटे बस्ती इलाके में क्यों हुई सबसे बड़ी कार्रवाई?
मिली जानकारी के अनुसार, खराडी के बोराटे बस्ती इलाके में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था. इन जमीनों पर लंबे समय से अवैध रूप से होटल, कार्यालय, दुकानें और वेयरहाउस संचालित हो रहे थे. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद सर्वे किया गया और अवैध निर्माण की पुष्टि हुई. इसके बाद प्रशासन ने बिना देरी किए 9 फरवरी सुबह से बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है.
अतिक्रमण विभाग की निगरानी में शहरभर में चला ऑपरेशन
यह पूरा अभियान म्युनिसिपल अतिक्रमण विभाग के प्रमुख के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से बताया गया है कि यह कार्रवाई किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है. शहर के अलग-अलग हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और म्युनिसिपल स्टाफ की तैनाती की गई है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
धनोरी और यरवदा के बाद अब खराडी पर प्रशासन की सख्ती
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इससे पहले धनोरी और यरवदा इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई कर चुकी है. अब खराडी में बुलडोजर ऑपरेशन से साफ संकेत दिया गया है कि आने वाले दिनों में अन्य इलाकों में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.
