महाराष्ट्र के पुणे शहर में 2026 पुणे नगर निगम चुनावों की मतगणना शुक्रवार, 16 जनवरी 2026, सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो 15 जनवरी 2026 को नगर निकाय के सभी वार्डों में संपन्न मतदान के एक दिन बाद हुई. इस चुनाव में पुणे नगर निगम के सभी 165 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, और यह चुनाव शहर के शहरी प्रशासन और स्थानीय शासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पुणे नगर निगम में नवीनतम वार्ड संरचना के अनुसार 41 वार्ड हैं. इनमें से 40 वार्डों में से प्रत्येक वार्ड से चार-चार पार्षद चुने जाते हैं, जबकि एक वार्ड (अंबेगांव-कटराज) से पांच पार्षद चुने जाते हैं, जिससे कुल 165 निर्वाचित सदस्य होते हैं. चुनाव कार्यक्रम में 15 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी करना, 30 दिसंबर 2025 तक नामांकन दाखिल करना, 31 दिसंबर 2025 को जांच और 2 जनवरी 2026 तक उम्मीदवारी वापस लेना शामिल था. मतदान 15 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ और मतगणना 16 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हुई.

आरक्षण प्रावधानों के अनुसार कुल 165 सीटों में 83 सीटें महिलाओं के लिए (कुल का 50 प्रतिशत), 22 सीटें अनुसूचित जाति (SC), 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) और 44 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित हैं. इस चुनाव के लिए पूरे शहर में कुल 4,011 मतदान केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें मतदान के लिए 13,862 बैलेट यूनिट और 5,321 कंट्रोल यूनिट तैनात की गई थीं.

इस चुनाव में कुल 1,155 उम्मीदवारों ने भाग लिया. चुनाव लड़ने वाले प्रमुख राजनीतिक दल और गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी (BJP), शिवसेना (शिंदे गुट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) का गठबंधन, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और समाजवादी पार्टी (SP) से जुड़े गठबंधन शामिल हैं.

मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अधिकारियों ने सभी 41 वार्डों में मतगणना केंद्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की है. चुनाव विश्लेषकों के अनुसार, इस बार का चुनाव पुणे नगर निगम में राजनीतिक संतुलन के लिए निर्णायक हो सकता है, और मतगणना शुरू होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कौन सा दल या गठबंधन नगर निगम में बहुमत हासिल करेगा. यह चुनाव पुणे शहर की शहरी राजनीति और प्रशासन में अगले पांच वर्षों की दिशा तय करेगा.