महाराष्ट्र की इन पांच महानगर पालिकाओं पर होगा किसका कब्जा? इस नेता की भविष्यवाणी से मची हलचल
Maharashtra Nikay Chunav 2026: पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापुर, सांगली और इचलकरंजी महानगर पालिकाओं में 15 जनवरी को मतदान होगा. इससे पहले एक वरिष्ठ नेता के बयान से हलचल मच गई है.
महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भरोसा जताया कि आगामी निकाय चुनावों में पश्चिमी महाराष्ट्र की सभी पांच महानगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत महायुति गठबंधन का कब्जा बरकरार रहेगा.
BJP के वरिष्ठ नेता ने कहा कि BJP, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का गठबंधन महायुति राज्य की सभी 29 महानगर पालिकाओं में महापौर पद हासिल करेगा, जहां चुनाव 15 जनवरी को होने हैं.
उन्होंने मुंबई में प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा उठाए गए क्षेत्रीय और भाषाई मुद्दों के प्रभाव को नकारते हुए कहा कि मराठी और गैर-मराठी दोनों प्रकार के मतदाता गठबंधन का समर्थन करते रहेंगे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापुर, सांगली और इचलकरंजी में कितनी सीटें आएंगी?
पाटिल पर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापुर, सांगली और इचलकरंजी महानगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारियों की निगरानी का जिम्मा है जहां 2017 के निकाय चुनावों के बाद BJP सत्ता में आई.
BJP नेता ने कहा कि उनके आंतरिक आकलन से इन सभी नगर निकायों में निर्णायक बढ़त का संकेत मिलता है. उन्होंने बताया कि 165 सदस्यीय पुणे महानगर पालिका में BJP की स्थिति मजबूत है.
उन्होंने कहा, 'हमें लगभग 115 सीट जीतने का पूरा भरोसा है.115 से एक भी कम नहीं. यह आकलन BJP के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण द्वारा हाल में किए गए निर्वाचन क्षेत्र-वार और वार्ड-स्तरीय विस्तृत आकलन की समीक्षा पर आधारित है.'
पाटिल ने दावा किया कि चव्हाण द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों के बाद कम से कम 10 और सीटें जोड़ी जा सकती हैं.
पुणे में BJP लगभग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटें गठबंधन सहयोगी ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)’ के साथ साझा की गई हैं. BJP और शिवसेना का सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाने के कारण गठबंधन नहीं हो पाया.
पाटिल ने कहा कि BJP को पिंपरी-चिंचवड की 128 सीट में से 80 सीट जीतने की उम्मीद है, जबकि स्थानीय नेताओं का अनुमान है कि यह आंकड़ा 85 तक पहुंच सकता है.
कोल्हापुर पर बड़ी भविष्यवाणी
कोल्हापुर में BJP, शिवसेना और NCP घनिष्ठ समन्वय में काम कर रही हैं. पाटिल ने कहा, 'वहां तीनों दलों का गठबंधन एकदम सही है. 81 सीट में से महायुति को लगभग 65 सीट मिलने की उम्मीद है. सीट बंटवारे की व्यवस्था चाहे जो भी हो, महापौर का पद गठबंधन के पास रहेगा.'
उन्होंने इचलकरंजी महानगर पालिका में कुल 65 में से BJP को 55 सीट मिलने की संभावना जताई है.
सांगली में, उन्होंने NCP (शरद चंद्र पवार) नेता जयंत पाटिल, कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम, पूर्व BJP सांसद एवं NCP नेता संजय काका पाटिल और वर्तमान सांसद विशाल पाटिल जैसी विपक्षी ताकतों की मौजूदगी स्वीकार की, लेकिन कहा कि BJP के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करने की स्थिति में है.
उन्होंने बताया कि पार्टी को 78 सीट में से कम से कम 45 सीट जीतने का भरोसा है, जिनमें BJP के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ रही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) की सीट भी शामिल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सांगली में शिवसेना गठबंधन का हिस्सा नहीं है.
