हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंधवा लैंड डील घोटाले में बड़ा खुलासा, शीतल तेजवानी के 1000 पन्नों के सबमिशन से जांच पर उठे सवाल

मुंधवा लैंड डील घोटाले में बड़ा खुलासा, शीतल तेजवानी के 1000 पन्नों के सबमिशन से जांच पर उठे सवाल

Maharashtra News: शीतल तेजवानी ने खड़गे कमेटी को 1,000 पन्नों का सबमिशन देकर मुंधवा लैंड डील जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए. उन्होंने अमाडिया LLP से भुगतान न होने का आरोप लगाया.

By : सूरज ओझा | Updated at : 06 Dec 2025 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

पुणे के चर्चित मुंधवा लैंड डील घोटाले में नया मोड़ आ गया है. इस केस की मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी द्वारा खड़गे कमेटी को दिया गया विस्तृत सबमिशन ABP न्यूज के हाथ लग गया है. यह वही मामला है जिसमें अमाडिया एंटरप्राइजेज LLP और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम सामने आया था.

तेजवानी ने यह सबमिशन गुरुवार (4 दिसंबर) को अपने वकील दीपाली केदार के जरिए जमा किया था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ही पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

1,000 पन्नों का सबमिशन, जांच पर उठाए सवाल

तेजवानी के इस सबमिशन में 1,000 से ज्यादा पन्ने हैं, जिसमें उन्होंने जांच की जुरिस्डिक्शन, निष्पक्षता और कानूनी आधार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि राजस्व विभाग की कई कार्रवाइयां पहले से ही बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही हैं, ऐसे में वही विभाग इस केस में स्वतंत्र जांच कैसे कर सकता है?

उन्होंने साफ कहा है कि जब खुद राजस्व विभाग न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, तो वह अपने ही विवादित फैसलों की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता.

वतनदार परिवार से पुराने विवाद का हवाला

तेजवानी का दावा है कि वतनदार परिवार पिछले कई दशकों से राजस्व विभाग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. ऐसे में विभाग इस मामले में बिना पक्षपात के जांच नहीं कर सकता. उनके मुताबिक, खड़गे कमेटी का इस विषय पर निर्णय देना हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर समानांतर सुनवाई जैसा होगा, जो न्यायिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है.

जमीन डील पूरी तरह वैध थी- तेजवानी

अपने बचाव में तेजवानी ने जोर देकर कहा है कि यह जमीन सौदा पूरी तरह कानूनी था. उन्होंने दावा किया कि उनके पास वतनदार परिवार द्वारा जारी रजिस्टर्ड और नोटराइज्ड पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद है, जो उन्हें डील से संबंधित अधिकार प्रदान करती है.

सबसे बड़ा आरोप उन्होंने अमाडिया एंटरप्राइजेज LLP पर लगाया है. तेजवानी का कहना है कि अमाडिया ने इस डील में एक भी रुपया नहीं दिया. उनके अनुसार, भुगतान न होने की स्थिति में सेल डीड वैध नहीं मानी जा सकती और ऐसे में जमीन का स्वामित्व वतनदार परिवार के पास ही रहता है.

2.5 करोड़ का भुगतान करने का दावा

तेजवानी ने यह भी बताया कि PoA और डेवलपमेंट एग्रीमेंट के समय उन्होंने वतनदार परिवार को करीब 2.5 करोड़ रुपये दिए थे. उनका कहना है कि यह भुगतान और दस्तावेजों की नोटराइज्ड स्थिति उनके सद्भाव और पारदर्शिता का प्रमाण है.

सेल डीड रद्द करने के लिए दायर किया सिविल मुकदमा

अमाडिया के कथित नॉन-पेमेंट को आधार बनाते हुए तेजवानी ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 34 के तहत सिविल सूट दायर किया है. इनमें उन्होंने सेल डीड को शून्य, अवैध और गैर-बाध्यकारी घोषित करने की मांग की है.

गिरफ्तारी पर भी उठे सवाल

तेजवानी की गिरफ्तारी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि यह कार्रवाई ठीक उसी दिन की गई जब उन्हें खड़गे कमेटी के सामने पेश होना था. EOW इस मामले में अमाडिया एंटरप्राइजेज LLP और पार्थ पवार की भूमिका की भी जांच कर रही है.

और पढ़ें
Published at : 06 Dec 2025 10:29 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Mundhwa Land Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
इंडिया
उधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी
उधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
जनरल नॉलेज
Thailand Alcohol: थाईलैंड में दोपहर में क्यों नहीं पी सकते थे शराब, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह
थाईलैंड में दोपहर में क्यों नहीं पी सकते थे शराब, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह
हेल्थ
Plastic Bottle Health Impact: पुरानी प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं पानी तो हो जाएं सावधान, धीरे-धीरे मौत आ रही करीब
पुरानी प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं पानी तो हो जाएं सावधान, धीरे-धीरे मौत आ रही करीब
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget