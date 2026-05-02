महाराष्ट्र: पुणे के मावल में 4 लोगों की मौत, सेल्फी लेते वक्त डैम में गिरने से 3 डूबे

पुणे के मावल इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई. भोसारी इलाके के तीन युवकों की जाधववाड़ी बांध में डूबने से मौत हो गई है. खबरों के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब वे सेल्फी लेने में मशगूल थे. मृतकों की पहचान अजय गरुडे, अनिकेत पवार और संतोष येडके के रूप में हुई है. ये तीनों अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए मावल आए थे.

सेल्फी लेने के लिए पानी में खड़े होने के दौरान, उनमें से एक गहरे पानी में फिसल गया. उसे बचाने की कोशिश में बाकी दो भी डूब गए. वहीं दूसरा हादसा पवना नदी में हुआ जहां एक और युवक डूब गया. नतीजतन, एक ही दिन में चार लोगों की जान जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे बांध और नदी वाले इलाकों में जाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें.

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पिकनिक मनाने गए थे तीन दोस्त

पुणे जिले के मावल तहसील में शुक्रवार को पिकनिक मनाने बांध के जलाशय में उतरे दोस्तों की खुशी उस वक्त मातम में तब्दील हो गई, जब सेल्फी लेने के दौरान उनमें से तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना पश्चिमी महाराष्ट्र जिले के मावल तहसील के नवलख उमब्रे गांव के पास स्थित जाधववाड़ी बांध पर अपराह्न करीब तीन बजे हुई.

बांध जलाशय में उतरा था पूरा ग्रुप

पुणे जिले के भोसारी से आए छह दोस्तों का एक समूह पिकनिक के लिए बांध के जलाशय में उतरा था. तलेगांव एमआईडीसी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि उनके दोस्तों से मिली जानकारी के अनुसार, समूह के चार सदस्य घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे.

लेकिन किनारे पर खड़ा उनमें से एक फिसलकर गहरे पानी में गिर गया. चारों ने एक-दूसरे के गले में हाथ डाल रखे थे, इसलिए वे एक के बाद एक पानी में गिरते गए और डूबने लगे. उन्होंने बताया कि समूह का एक सदस्य, जो कुछ दूरी पर खड़ा था, तुरंत दौड़कर आया और चारों दोस्तों में से एक को पानी से बाहर निकालने में कामयाब रहा.

स्थानीय बचाव दल, वन्यजीव रक्षक मावल संस्था और शिवदुर्ग बचाव दल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और स्थानीय पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने तलाश अभियान चलाया और जलाशय में डूबे तीन लोगों के शव बरामद कर लिए.

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