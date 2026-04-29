पुणे: युवक ने घर में ही उगाई गांजे की फसल, 41 पौधे बरामद, 6 लाख का सामान जब्त, आरोपी गिरफ्तार

पुणे के लोहेगांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने अपने बंगले के अंदर ही गांजे की खेती करना शुरू कर दी. बंगले के अंदर गांजे के 41 पौधे मिले हैं. युवक बंगले से ही गांजे की खेती कर रहा था और उसे बेच रहा था. पुलिस ने सूचना के आधार पर लोहेगांव के बंगले पर छापा मारा.

इस दौरान 6 लाख रुपये की कीमत का प्रतिबंधित सामान मिला. जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. वहीं पुलिस ने गांजा बेचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 9 मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए हैं. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हर्ष भरतकुमार पांचाल (उम्र 30) के रूप में हुई है.

तरबूज से पहले खाई थी पेन-किलर, FDA ने घर से लिए 11 सैंपल, 4 लोगों की मौत मामले में बड़ा खुलासा

पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लोहेगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल आकाश मोरे और अमोल एडलिंग को एक गुप्त सूचना मिली कि पथारे वस्ती इलाके में एक बंगले के अंदर गांजे की खेती की जा रही है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने बंगले पर छापा मारा.

छापे के दौरान, यह पता चला कि हर्ष पांचाल ने वह बंगला किराए पर लिया हुआ था. यह भी सामने आया कि उसने बंगले के परिसर के अंदर ही गांजे की खेती की थी. पुलिस को बंगले के बगीचे में गांजे के कुल 41 पौधे छोटे से लेकर बड़े आकार के उगते हुए मिले. इन पौधों का कुल वजन 4.5 किलोग्राम था.

एक वाहन गांजा किया जब्त

इसके अलावा पुलिस द्वारा आरोपी के पास से एक वाहन से भी ज्यादा गांजा जब्त किया गया है. पुलिस ने बंगले से नौ मोबाइल फोन जब्त किए हैं. इस मामले में हर्ष पांचाल के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, और आगे की जांच चल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल गांजा बेचने में मदद के लिए कर रहा था.

पार्थ पवार के विमान बुकिंग में चूक, पिता अजित पवार के बारामती हादसे वाली कंपनी की फ्लाइट में सफर