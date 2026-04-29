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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे: युवक ने घर में ही उगाई गांजे की फसल, 41 पौधे बरामद, 6 लाख का सामान जब्त, आरोपी गिरफ्तार

पुणे: युवक ने घर में ही उगाई गांजे की फसल, 41 पौधे बरामद, 6 लाख का सामान जब्त, आरोपी गिरफ्तार

Pune News In Hindi: इस दौरान 6 लाख रुपये की कीमत का प्रतिबंधित सामान मिला. जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस ने गांजा बेचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 9 मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Apr 2026 09:40 AM (IST)
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पुणे के लोहेगांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने अपने बंगले के अंदर ही गांजे की खेती करना शुरू कर दी. बंगले के अंदर गांजे के 41 पौधे मिले हैं. युवक बंगले से ही गांजे की खेती कर रहा था और उसे बेच रहा था. पुलिस ने सूचना के आधार पर लोहेगांव के बंगले पर छापा मारा. 

इस दौरान 6 लाख रुपये की कीमत का प्रतिबंधित सामान मिला. जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. वहीं पुलिस ने गांजा बेचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 9 मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए हैं. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हर्ष भरतकुमार पांचाल (उम्र 30) के रूप में हुई है.

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पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लोहेगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल आकाश मोरे और अमोल एडलिंग को एक गुप्त सूचना मिली कि पथारे वस्ती इलाके में एक बंगले के अंदर गांजे की खेती की जा रही है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने बंगले पर छापा मारा. 

छापे के दौरान, यह पता चला कि हर्ष पांचाल ने वह बंगला किराए पर लिया हुआ था. यह भी सामने आया कि उसने बंगले के परिसर के अंदर ही गांजे की खेती की थी. पुलिस को बंगले के बगीचे में गांजे के कुल 41 पौधे छोटे से लेकर बड़े आकार के उगते हुए मिले. इन पौधों का कुल वजन 4.5 किलोग्राम था. 

एक वाहन गांजा किया जब्त

इसके अलावा पुलिस द्वारा आरोपी के पास से एक वाहन से भी ज्यादा गांजा जब्त किया गया है. पुलिस ने बंगले से नौ मोबाइल फोन जब्त किए हैं. इस मामले में हर्ष पांचाल के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, और आगे की जांच चल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल गांजा बेचने में मदद के लिए कर रहा था.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 09:40 AM (IST)
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