केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रKetan Agarwal Murder Case: सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी

Ketan Agarwal Murder Case: सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी

Ketan Agarwal Murder Case: पुलिस का कहना है कि आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर उसकी फॉरेंसिक जांच की जानी है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 29 Jun 2026 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में सोमवार (29 जून) को दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोणावला पुलिस ने मावल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे जाने का आदेश जारी किया है.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी. पुलिस ने कहा कि हत्या की साजिश की जांच अभी अधूरी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर उसकी फॉरेंसिक जांच की जानी है. साथ ही यह भी पता लगाना है कि लोहगढ़ किले पर आरोपियों ने किन-किन लोगों से संपर्क किया था.

वारदात से पहले लोहगढ़ किले की हुई थी रेकी?

पुलिस ने अदालत को बताया कि केतन अग्रवाल का कथित रूप से बाली जाते समय फेंका गया पासपोर्ट बरामद करना बाकी है. इसके अलावा यह जांच भी जारी है कि आरोपियों ने वारदात से पहले लोहगढ़ किले की रेकी की थी या नहीं और साजिश के लिए किसी वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था या नहीं.

कहां रची गई थी केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश?

जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोपी चेतन चौधरी के वारदात के समय पहने गए कपड़े अभी जब्त किए जाने बाकी हैं. पुलिस के अनुसार घटनास्थल का रिक्रिएशन हो चुका है, लेकिन दोनों आरोपियों को साथ लेकर दोबारा पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करना जरूरी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस कथित साजिश में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं तथा साजिश कहां रची गई और उसकी तैयारी कहां की गई.

बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का किया विरोध

वहीं, बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि तकनीकी जांच, पूछताछ और घटनास्थल का रिक्रिएशन पहले ही हो चुका है. अब आगे की जांच तकनीकी प्रकृति की है, इसलिए पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है. बचाव पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी को भी अवैध बताते हुए अदालत से अपना आवेदन स्वीकार करने की मांग की. 

नसरपुर मामले में दोषी को फांसी की सजा, CM फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, सुनेत्रा पवार ने भी किया स्वागत

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder Case Siya Goyal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Ketan Agarwal Murder Case: सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी
केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी
महाराष्ट्र
नसरापुर रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- 'यह मिसाल कायम...'
नसरापुर रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- 'यह मिसाल कायम...'
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका, उल्हासनगर में नगरसेविका पूजा भोईर अयोग्य घोषित
एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका, उल्हासनगर में नगरसेविका पूजा भोईर अयोग्य घोषित
महाराष्ट्र
नसरपुर मामले में दोषी को फांसी की सजा, CM फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, सुनेत्रा पवार ने भी किया स्वागत
नसरपुर मामले में दोषी को फांसी की सजा, CM फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, सुनेत्रा पवार ने भी किया स्वागत
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget