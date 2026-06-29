केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में सोमवार (29 जून) को दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोणावला पुलिस ने मावल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे जाने का आदेश जारी किया है.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी. पुलिस ने कहा कि हत्या की साजिश की जांच अभी अधूरी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर उसकी फॉरेंसिक जांच की जानी है. साथ ही यह भी पता लगाना है कि लोहगढ़ किले पर आरोपियों ने किन-किन लोगों से संपर्क किया था.

वारदात से पहले लोहगढ़ किले की हुई थी रेकी?

पुलिस ने अदालत को बताया कि केतन अग्रवाल का कथित रूप से बाली जाते समय फेंका गया पासपोर्ट बरामद करना बाकी है. इसके अलावा यह जांच भी जारी है कि आरोपियों ने वारदात से पहले लोहगढ़ किले की रेकी की थी या नहीं और साजिश के लिए किसी वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था या नहीं.

कहां रची गई थी केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश?

जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोपी चेतन चौधरी के वारदात के समय पहने गए कपड़े अभी जब्त किए जाने बाकी हैं. पुलिस के अनुसार घटनास्थल का रिक्रिएशन हो चुका है, लेकिन दोनों आरोपियों को साथ लेकर दोबारा पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करना जरूरी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस कथित साजिश में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं तथा साजिश कहां रची गई और उसकी तैयारी कहां की गई.

बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का किया विरोध

वहीं, बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि तकनीकी जांच, पूछताछ और घटनास्थल का रिक्रिएशन पहले ही हो चुका है. अब आगे की जांच तकनीकी प्रकृति की है, इसलिए पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है. बचाव पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी को भी अवैध बताते हुए अदालत से अपना आवेदन स्वीकार करने की मांग की.

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