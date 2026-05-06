पुणे में शर्मनाक वारदात! आइसक्रीम बेचने वाले पर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप

Maharashtra Minor Harassment Case: महाराष्ट्र के पुणे के नसरापुर और पर्वती इलाके में हालिया अत्याचार की घटनाओं के बाद लोगों में पहले से ही गुस्सा था, वहीं अब मुलशी तालुका से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक आइसक्रीम बेचने वाले व्यक्ति ने एक मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिससे पूरे इलाके में डर और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी मोटरसाइकिल पर इलाके में घूम-घूमकर आइसक्रीम बेचता था. इसी दौरान उसने इस वारदात को अंजाम दिया. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीण लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रहीं हैं.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि 14 साल की पीडिता अपनी छोटी चचेरी बहन के साथ दोपहर 2 बजे के आसपास घर के सामने आए, आइसक्रीम विक्रेता से आइसक्रीम लेने गई थी. इसी दौरान आरोपी पिंटू शिवकुमार ने उसे बहाने से अपने पास बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की.

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पीड़िता ने शोर मचाया और किसी तरह वहां से भागकर अपने घर पहुंची और पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई. इस बीच आरोपी घटनास्थल से तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया.

ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

इसके बाद माता-पिता और ग्रामीणों ने मिलकर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे ढूंढ निकाला. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. पौड पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो कानून (POCSO Act 2012) की संबंधित धारा 8,12 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही, इलाके में घूमने वाले बाहरी फेरीवालों और उनके दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

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