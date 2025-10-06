पुणे के एमजी रोड पर स्थित एक प्रतिष्ठित ब्रांडेड चप्पलों की दुकान में अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां एक मां-बेटी की जोड़ी खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर दुकान से मुफ्त में महंगी चप्पलें ले उड़ी. बाद में मामला खुला तो पता चला कि दोनों फर्जी पुलिस कार्ड दिखाकर दुकानदार को धमका रही थीं.

13 सितंबर की शाम को मिनाज मुर्तजा शेख (उम्र 40) और उनकी बेटी रिबा मुर्तजा शेख (उम्र 19) पुणे के एमजी रोड पर एक जानी-मानी ब्रांडेड चप्पल की दुकान में पहुंचीं. मिनाज ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताते हुए नकली पहचान पत्र दिखाया. उन्होंने दुकानदार से कहा, "घर में शादी है, जल्दी में फोन और पर्स घर पर ही रह गया. हम पुलिस हैं, कहीं भाग नहीं जाएंगे, आप सामान दे दो."

17 हजार की चप्पलें लेकर चली गईं

दुकानदार को पहले तो शक हुआ, लेकिन मां-बेटी के आत्मविश्वास और कार्ड देखकर वह मान गया. दोनों ने लगभग 17 हजार रुपये की महंगी चप्पलें और जूते चुने और यह कहकर निकल गईं कि भुगतान हम कमिश्नर ऑफिस से करवा देंगे. कुछ ही देर बाद दुकानदार को एहसास हुआ कि शायद उसे ठगा गया है.

दुकानदार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. एमजी रोड पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें मां-बेटी को दुकान से जाते हुए देखा गया. फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों की पहचान की और जांच शुरू कर दी.

दोनों गिरफ्तार, 45 हजार का माल बरामद

पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 1 और 2 अक्टूबर को मिनाज और रिबा को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से करीब 45 हजार रुपये कीमत का चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने पहले भी इसी तरह के कई दुकानों से सामान लेने की कोशिश की थी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मां-बेटी ने बहुत चालाकी से पूरी कहानी रची थी. नकली पुलिस कार्ड भी असली की तरह लग रहा था. उनके आत्मविश्वास और व्यवहार को देखकर कोई भी धोखा खा सकता था.