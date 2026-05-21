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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPune Hospital News: ऑपरेशन से पहले थी पूरी तरह ठीक! फिर अचानक कैसे चली गई 6 साल की बच्ची की जान?

Pune Hospital News: ऑपरेशन से पहले थी पूरी तरह ठीक! फिर अचानक कैसे चली गई 6 साल की बच्ची की जान?

Maharashtra News: पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में आंखों की सर्जरी के दौरान 6 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 21 May 2026 11:53 AM (IST)
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Maharashtra Child Death During Surgery: महाराष्ट्र के पुणे का दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. यहां आंखों की सर्जरी के दौरान छह साल की प्रियदर्शनी बागडे की मौत का मामला सामने आया है. परिवार वालों ने डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्ची की जान जाने का गंभीर आरोप लगाया है. इस मामले में अलंकार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है.

जानकारी के मुताबिक, प्रियदर्शनी की आंखों में तिरछेपन की समस्या थी, जिसके इलाज के लिए उसे दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 10 मई को प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टरों ने ग्लूकोमा की आशंका जताते हुए आंखों के पीछे के पर्दे की गहन जांच कराने की सलाह दी थी. इसके बाद 14 मई को एनेस्थेटिस्ट और ब्लड टेस्ट किए गए. सभी रिपोर्ट सामान्य आने के बाद 18 मई को सर्जरी के लिए बुलाया गया.

ऑपरेशन के दौरान बिगड़ी बच्ची की हालत

परिजनों के मुताबिक, सोमवार सुबह प्रियदर्शनी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उस वक्त वह पूरी तरह से ठीक थी. आरोप है कि आंखों में दवा की बूंदें डालने के बाद अचानक बच्ची को खून की उल्टी होने लगी. कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के मुंह से खून निकल रहा है और उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई हैं. इसके बाद उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया.

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परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

माता-पिता का आरोप है कि उन्हें बिना पूरी जानकारी दिए बच्ची को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया और बाद में सिर्फ यह बताया गया कि उसे सीपीआर दिया जा रहा है. इसके कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें बच्ची की मौत की जानकारी दे दी.

परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले को शांत करने के लिए आर्थिक समझौते की कोशिश की गई. इसके बाद प्रियदर्शनी के पिता ने अलंकार पुलिस स्टेशन में डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

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Published at : 21 May 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Child Death MAHARASHTRA NEWS Pune Hospital News
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