पुणे में हैवानियत की हदें पार! दरिंदे ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद की हत्या

Maharashtra Child Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तालुका के नसरापुर इलाके से एक बेहद शर्मनाक और चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. बच्ची गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी दादी के घर आई थी, तभी यह दर्दनाक घटना हुई.

जानकारी के मुताबिक, एक दरिंदे ने बच्ची को पास के एक मवेशी शेड में ले गया, जहां उसके साथ अमानवीय अत्याचार (Sexual Assault) किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. हालांकि, आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार करने की बात से साफ इनकार किया है.

घटना के बाद सड़क पर उतरे लोग

इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्से का माहौल बन गया था. शुक्रवार रात ग्रामीणों ने बच्ची के शव को पुलिस स्टेशन के बाहर रखकर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया. प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मांग की कि आरोपी को हमारे हवाले किया जाए.

स्थिति को कंट्रोल करने के लिया पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान एसपी संदीप सिंह गिल ने खुद मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की. आखिरकार, पुलिस के समझाने के बाद नागरिकों ने रास्ता रोको आंदोलन को स्थगित कर दिया.

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सुषमा अंधारे का सरकार पर तीखा हमला

इस घटना को लेकर शिवसेना (ठाकरे गुट-UBT) की उप नेता सुषमा अंधारे ने राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इस घटना को “अमानवीय और राक्षसी कृत्य” बताते हुए कहा,"इसकी निंदा करने के लिए भी शब्द नहीं हैं."

उन्होंने ने कहा, "यह घटना समाज के लिए बेहद शर्मनाक है. साथ ही यह सवाल खड़ा करती है कि राज्य में आम आदमी का जीवन कितना मुश्किल हो गया है, खासकर छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि “जहां इंसानियत पर ही सवाल उठने लगे, वहां हालात बेहद चिंताजनक हो जाते हैं.”

इस्तीफे की मांग पर भी जताई निराशा

सुषमा अंधारे ने यह भी कहा, "गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग भी करना बेकार है, क्योंकि गृह मंत्री को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता." उन्होंने मंत्री पर तंज कसते हुए कहा,"कुछ भी हो जाए, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे."

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