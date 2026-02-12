पुणे: MIT-WPU कल्चरल फेस्टिवल में विवाद, BJP युवा मोर्चा ने बांग्लादेशी स्टॉल में की तोड़फोड़

एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी (MIT-WPU) कोथरुड में आयोजित 'वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल' में कथित तोड़फोड़ की एक घटना ने व्यवधान पैदा किया. कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की युवा शाखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के सदस्यों ने कैंपस में एक बांग्लादेशी फूड स्टॉल में तोड़फोड़ की और बांग्लादेश के झंडे को आग लगा दी. घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसमें विभिन्न देशों के भोजन, संगीत और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है और इसमें भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल होते हैं. इस मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस की ओर घटना में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है.

घटना पर चश्मदीदों ने क्या बताया?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ युवाओं ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश किया और बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टॉल को निशाना बनाया, जिससे छात्रों और आयोजकों के बीच अफरा-तफरी मच गई. इस बीच कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के देश विरोधी रुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है.

उन्होंने आगे कहा कि विश्व सांस्कृतिक महोत्सव (World Cultural Festival) एक वार्षिक कार्यक्रम है. जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी परंपराओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच देना है, जो पुणे के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के समान है.

मामले पर विश्वविद्यालय का क्या कहना है?

इस मामले को 'विश्वविद्यालय ने कहा के सभी के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है तो दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे घटना के विवरण का सत्यापन कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज तथा चश्मदीदों के बयानों की समीक्षा करने के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई करेंगे.