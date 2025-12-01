Pune News: विधायक ज्ञानेश्वर की तेज रफ्तार कार ने 4 साल की बच्ची को मारी टक्कर, हालत नाज़ुक

Pune Accident News: महाराष्ट्र के पुणे जिले में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई. शिरूर नगर परिषद के प्रचार के लिए पुणे से शिरूर जा रहे विधायक ज्ञानेश्वर कटके की तेज रफ्तार कार ने एक 4 साल की बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी. यह हादसा30 नवंबर को शिरूर के बोऱ्हाडेमळा इलाके में पुणे–अहिल्यनगर राजमार्ग पर हुआ. दुर्घटना में घायल बच्ची का नाम शुभ्रा पंढरीनाथ बोऱ्हाडे (उम्र 4 साल) है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

काफी तेज थी कार की रफ्तार

घटना दोपहर के समय हुई जब सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य थी. शुभ्रा बोऱ्हाडे अकेली ही सड़क पार कर रही थी. इसी दौरान एक कार की आड़ से अचानक वह सड़क के बीच आ गई. उसी समय विधायक ज्ञानेश्वर कटके की काले रंग की मर्सिडीज कार (MH12 NX 1391) उस रास्ते से गुजर रही थी. बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी. बच्ची को सामने देखकर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन स्पीड ज्यादा होने के कारण कार समय पर नहीं रुक पाई और बच्ची को जोरदार टक्कर लग गई.

हादसे के बाद मची अफरातफरी

टक्कर इतनी जोरदार थी कि चार साल की शुभ्रा सड़क पर कुछ फीट दूर जाकर गिरी. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. विधायक ज्ञानेश्वर कटके, उनके ड्राइवर और साथ मौजूद कार्यकर्ता तुरंत कार से उतरे और घायल बच्ची को संभाला. उन्होंने बिना देरी किए अपनी ही कार में बच्ची को उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर बताई है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.

घटना के बाद लोगों ने किए सवाल

इस घटना के बाद यह सवाल भी उठने लगा है कि चार साल की शुभ्रा सड़क पर अकेली कैसे पहुंच गई? घटना के समय उसके माता-पिता कहां थे, इस पर स्थानीय लोगों में भी चर्चा है. वहीं पुलिस ने कहा है कि दुर्घटना की पूरी जांच की जाएगी और मौके की स्थिति, सीसीटीवी फुटेज तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.