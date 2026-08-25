'वित्त मंत्री ये न कह दें मैं डायबिटीज पेशेंट हूं', पूर्व सांसद का तंज

शिवसेना (UBT) नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के महिला सशक्तिकरण से जुड़े बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाए. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक तरफ महंगाई से जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के उत्थान और उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "वित्त मंत्री जी ने तो एक बार कह दिया था कि मैं प्याज खाती नहीं हूं तो मुझे दामों से क्या लेना-देना. इसी सोच के साथ ही पूरी सरकार चल रही है कि चीनी महंगी हो, प्याज महंगा हो तो उनको क्या लेना-देना. कहीं ऐसा न हो कि वित्त मंत्री कहें, मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूं, मैं तो चीनी ही नहीं खाती हूं, तो मुझे नहीं पता कि चीनी की कीमतें क्या हैं."

दिल्ली: शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों पर कहा, "देखिए, वित्त मंत्री ने एक बाद कह दिया था कि मैं प्याज़ तो खाती नहीं, तो कीमतों से मेरा क्या लेना-देना। पूरी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है कि चीनी महंगी हो, प्याज़ महंगा हो, तो इससे उन्हें… pic.twitter.com/j2joUdR2aR — IANS Hindi (@IANSKhabar) August 25, 2026

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उन्होंने आगे कहा, "दुख इस बात का होता है कि जनता त्रस्त है. उनकी आय नहीं बढ़ रही है. उनके रोजगार के माध्यम नहीं बढ़ रहे हैं. उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर नहीं हो रही है पर महंगाई लगातार बढ़ रही है, जो उनकी जेब पर चोट पहुंचाती है पर उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है. यही सबसे बड़ा दुख है."

सीएम हिमंता पर क्या बोलीं?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भी प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार और उनके सशक्तिकरण की बात करने में हिंदू विरोध कहां से आ गया. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में मां और देवी की पूजा की जाती है और महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है.

बड़ी लड़ाई हम महिलाएं लड़ रही हैं- पूर्व सांसद

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "अगर महिलाओं की बात करें, हर वर्ग की महिलाओं की बात कर लें तो इसमें हिंदू विरोध कहां से आ गया? हिंदू धर्म में मां और देवी की ज्यादा पूजा की जाती है. महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है. आप कह रहे हैं कि अगर महिला के सशक्तिकरण को, महिला के उत्थान को आप हिंदू विरोध मानेंगे तो जो यह सोचता है, जो यह मानसिकता रखता है, वह खुद एक हिंदू विरोधी होगा. क्योंकि मेरा धर्म हमें सिखाता है और यह बड़ी लड़ाई हम महिलाएं लड़ रही हैं कि किस तरीके से हमारा प्रतिनिधित्व और बढ़े. श्रम बल में बढ़े, कार्यबल में बढ़े, व्यापार में बढ़े, राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़े, तकनीक में बढ़े, राजनीति में बढ़े."

उन्होंने आगे कहा, "महिलाओं को लगातार रोका जाता है, उनके कदम पीछे किए जाते हैं, क्योंकि यह पुरुष प्रधान देश महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देता और उसमें वह धर्म से नहीं जुड़ा है. वह किसी जाति से नहीं जुड़ा है. वह एक बड़ी तकलीफ है और दूसरी बात मैं यह जरूर कहूंगी कि यह समस्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं है, हर राजनीतिक पक्ष की है. महिलाओं के बारे में बात करना पर महिलाओं के उत्थान की जब बात आती है, उसमें पीछे हाथ करना. यह सारे जब भी चुनाव की सूची आती है, दिख जाता है."