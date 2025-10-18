'BCCI भी ये सीख पाती..', अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज

पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली ट्राई सीरीज से अलग होने की घोषणा की है. इस पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान की सत्ता को कायरों का झुंड बताया.

प्रियंका चतुर्वेदी ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान की पोस्ट को शेयर करते हुए पाकिस्तान को कायर बताया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी नसीहत देते हुए कहा कि भारत सरकार को भी खेलों से ज्यादा देश को प्राथमिकता देनी चाहिए.

प्रियंका चतुर्वेदी ने बीसीसीआई को दी नसीहत

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा- 'पाकिस्तान का सत्तातंत्र कायरों के झुंड से बना है जो निर्दोष लोगों के खून पर फलते-फूलते हैं और सीमाओं पर पिटते हैं. उन पर लानत है. ये देखकर अच्छा लगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ अपनी सीरीज रद्द कर दी है. काश बीसीसीआई और भारत सरकार भी इससे सीख पाती कि कैसे खेलों से ज्यादा देश को प्राथमिकता दी जाए.'

शिवसेना नेता ने हाल ही में एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मैच खेलने पर सवाल उठाते हुए ये बात कही. बता दें कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए हमले में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत हो गई. जिसके बाद ACB ने इस हमले पर दुख जताया और आगामी ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान के दौरे को भी रद्द कर दिया.

अफगानिस्तान ने रद्द किया पाक दौरा

एसीबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी. इस हमले पर अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने भी गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया. और कहा कि मैं हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से बहुत दुखी हूं, एक त्रासदी जिसने महिलाओं, बच्चों और युवा क्रिकेटरों की जान ली, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रहे थे.

राशिद खान ने कहा की पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है. ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए.