हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'BCCI भी ये सीख पाती..', अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज

'BCCI भी ये सीख पाती..', अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज

Priyanaka Chaturvedi ने अफगानिस्तान द्वारा ट्राई सीरीज से नाम वापस लेने के ऐलान पर बीसीसीआई और भारत सरकार को भी नसीहत दी और कहा कि सरकार को भी खेलों से ज्यादा देश को प्राथमिकता देनी चाहिए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली ट्राई सीरीज से अलग होने की घोषणा की है. इस पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान की सत्ता को कायरों का झुंड बताया. 

प्रियंका चतुर्वेदी ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान की पोस्ट को शेयर करते हुए पाकिस्तान को कायर बताया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी नसीहत देते हुए कहा कि भारत सरकार को भी खेलों से ज्यादा देश को प्राथमिकता देनी चाहिए. 

प्रियंका चतुर्वेदी ने बीसीसीआई को दी नसीहत

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा- 'पाकिस्तान का सत्तातंत्र कायरों के झुंड से बना है जो निर्दोष लोगों के खून पर फलते-फूलते हैं और सीमाओं पर पिटते हैं. उन पर लानत है. ये देखकर अच्छा लगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ अपनी सीरीज रद्द कर दी है. काश बीसीसीआई और भारत सरकार भी इससे सीख पाती कि कैसे खेलों से ज्यादा देश को प्राथमिकता दी जाए.'

शिवसेना नेता ने हाल ही में एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मैच खेलने पर सवाल उठाते हुए ये बात कही. बता दें कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए हमले में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत हो गई. जिसके बाद ACB ने इस हमले पर दुख जताया और आगामी ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान के दौरे को भी रद्द कर दिया.  

 

अफगानिस्तान ने रद्द किया पाक दौरा

एसीबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी. इस हमले पर अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने भी गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया. और कहा कि मैं हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से बहुत दुखी हूं, एक त्रासदी जिसने महिलाओं, बच्चों और युवा क्रिकेटरों की जान ली, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रहे थे.

राशिद खान ने कहा की पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है. ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए.

Published at : 18 Oct 2025 09:39 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Afghanistan Cricket Board BCCI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Advance Booking: हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का हाल बेहाल, अभी तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की फिल्म का हाल बेहाल, अभी तक नहीं कमा पाई 1 करोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
यूटिलिटी
आधार कार्ड में एक गलती दोबारा नहीं सुधरती, अपडेट से पहले जान लें ये जरूरी नियम
आधार कार्ड में एक गलती दोबारा नहीं सुधरती, अपडेट से पहले जान लें ये जरूरी नियम
शिक्षा
UPSC Success Story: मां का सपना बना जिंदगी का मकसद, अंकिता ने दुख को ताकत बनाकर पाई UPSC में सफलता
मां का सपना बना जिंदगी का मकसद, अंकिता ने दुख को ताकत बनाकर पाई UPSC में सफलता
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget