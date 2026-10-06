विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'

उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व राज्यसभा प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि सोचिए कि चुनाव आयोग भारत के चुने हुए विपक्ष से मुलाकात करने से डर रहा है. ये कैसा घमंड है. काहे इतना डर रहे हो?

बता दें कि दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आठ घंटे से ज्यादा समय के धरने के बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को वहां से हटा दिया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया गया जिनमें 50 सांसद शामिल हैं.

Imagine an ECI which is fearing to meet India’s elected opposition. Whats with this arrogance? Kaahe itna darr rahe ho? — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 6, 2026

इंडिया गठबंधन के दलों ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को संसद से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च का ऐलान किया था. विपक्षी दलों के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पर अड़े हुए थे. शिवसेना (यूबीटी) की तरफ से इसमें सांसद संजय राउत और सांसद अरविंद सावंत भी शामिल हुए.

मार्च की इजाजत नहीं दी गई थी- दिल्ली पुलिस

विपक्ष के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने एक बयान में बताया कि उन्हें सोशल मीडिया से पता चला कि चुनाव आयोग तक एक मार्च जाएगा. पुलिस ने कहा कि इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली दी गई थी.

बरगद के पेड़ के नीचे राहुल-प्रियंका गांधी का धरना

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्षी सांसदों के विरोध मार्च का केंद्र आकाशवाणी भवन बन गया. बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर धरना दे रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उठाकर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया. इस तरह से धरने को पुलिस ने खत्म कराया.

पुलिस जब रात करीब 8 बजे राहुल को हटाने पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद पुलिसवालों ने एक-एक करके कांग्रेस नेताओं को पकड़-पकड़कर बस में बैठाया. चरणजीत सिंह चन्नी, दीपेंद्र हुड्डा और पवन खेड़ा समेत कई नेताओं को डिटेन कर लिया गया. राहुल गांधी बस की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो पुलिसवाले उन्हें वापस अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे थे.

राहुल गांधी के धरने पर रामदास अठावले बोले, 'इंडिया गठबंधन में...'