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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रविपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'

विपक्ष और चुनाव आयोग का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'काहे इतना...'

शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि ये कैसा घमंड है? उन्होंने सवाल किया कि चुने हुए विपक्ष से चुनाव आयोग क्यों नहीं मिला?

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 09:13 PM (IST)
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उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व राज्यसभा प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि सोचिए कि चुनाव आयोग भारत के चुने हुए विपक्ष से मुलाकात करने से डर रहा है. ये कैसा घमंड है. काहे इतना डर रहे हो?

बता दें कि दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आठ घंटे से ज्यादा समय के धरने के बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को वहां से हटा दिया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया गया जिनमें 50 सांसद शामिल हैं. 

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इंडिया गठबंधन के दलों ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को संसद से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च का ऐलान किया था. विपक्षी दलों के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पर अड़े हुए थे. शिवसेना (यूबीटी) की तरफ से इसमें सांसद संजय राउत और सांसद अरविंद सावंत भी शामिल हुए. 

मार्च की इजाजत नहीं दी गई थी- दिल्ली पुलिस

विपक्ष के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने एक बयान में बताया कि उन्हें सोशल मीडिया से पता चला कि चुनाव आयोग तक एक मार्च जाएगा. पुलिस ने कहा कि इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली दी गई थी. 

बरगद के पेड़ के नीचे राहुल-प्रियंका गांधी का धरना

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्षी सांसदों के विरोध मार्च का केंद्र आकाशवाणी भवन बन गया. बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर धरना दे रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उठाकर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया. इस तरह से धरने को पुलिस ने खत्म कराया. 

पुलिस जब रात करीब 8 बजे राहुल को हटाने पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद पुलिसवालों ने एक-एक करके कांग्रेस नेताओं को पकड़-पकड़कर बस में बैठाया. चरणजीत सिंह चन्नी, दीपेंद्र हुड्डा और पवन खेड़ा समेत कई नेताओं को डिटेन कर लिया गया. राहुल गांधी बस की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो पुलिसवाले उन्हें वापस अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे थे.

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Input By : abp न्यूज़ टीवी

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 06 Oct 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS
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